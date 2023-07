E in paar Meter unterhalb der historischen Windmühlen an der Haremtan Straße hat man den besten Blick auf Bodrum. Am späten Abend tummeln sich auf dem Ausblickpunkt vor allem einheimische Jugendliche. Sie sitzen auf den Küstenklippen, trinken Efes-Bier aus Dosen, hören melancholische Melodien und schauen auf die türkische Ägäis. Manche von ihnen knabbern dabei an Sonnenblumenkernen. Auf der anderen Straßenseite verkaufen zwei junge Männer Midye Dolmasi, gefüllte Muscheln mit würzigem Reis, serviert mit einer halben Zi­trone. 50 Lira kostet ein Schälchen, umgerechnet 2 Euro. Der Platz ist beliebt, vor allem, um den Sonnenuntergang über der Bucht von Bodrum zu beobachten. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf die windgepeitschte Küste von Bodrum auf der einen Seite und die Bucht von Gümbet auf der anderen. Die Küstenlandschaft ist durch Inseln, Halbinseln, Buchten und Kaps gegliedert. In einer halben Stunde erreicht man mit dem Schiff die griechische Insel Kos. Weltberühmt ist die Hafenstadt Bodrum jedoch für ihr Nachtleben und als Treffpunkt der Reichen und Schönen. Die 180.000-Einwohner-Stadt, die in den 1980er- und 1990er-Jahren noch als Geheimtipp der wohlhabenden Türken galt, beherbergt heute vor allem britische, deutsche und russische Touristen. Was sie so attraktiv für sie macht, versteht man am besten zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.