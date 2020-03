Überraschungsreise : Blind Gate

Alles, was man bekommt, ist ein Umschlag am Flughafen: mit dem Plan für die nächsten Tage. Über eine Überraschungsreise in den Norden.

Einen ruhigen Ort am Flughafen zu finden, ist die erste Herausforderung dieser eigentümlichen Reise. Sitzbänke sind rar. Die Cafés überteuert und ungemütlich. Endlich, dort wird ein Fleckchen am Fenster frei. Es wirkt etwas unwürdig für den großen Moment, aber große Gefühle kann man in jeder Ecke empfinden. Wird die Badehose im Rollkoffer gebraucht? Oder eher die Wanderschuhe? Alles ist gepackt, aber ich weiß nicht, was ich brauchen werde. Ich weiß nichts. Nicht, an welches Gate ich muss, nicht, wohin ich fliege und auch nicht, was ich machen werde. Ich unternehme eine sogenannte Überraschungsreise.

Wer nicht weiß, wohin es geht, ist automatisch aufgeregt. Das ist auch die Idee hinter dieser Reise. In einer Branche, in der alles schon einmal da war und daher die Reize für Touristen ständig verschärft und die Angebote immer absurder werden, muss man nur die „Planbarkeit“ aus der Gleichung nehmen. Und schon ist jedes verlängerte Wochenende ein Abenteuer. Es gibt derzeit mehrere Anbieter, die Überraschungsreisen verkaufen. Die meisten sind kleine Unternehmen, Blookery aus Köln, Wowtrip aus Spanien, einige Fluggesellschaften haben „blind booking“ im Angebot. Doch viele dieser Anbieter bieten nur Flug und Hotel an und suchen schlicht Ziele für ihre Kunden aus, die gerade besonders günstig sind. Das Münchner Startup „Unplanned“ dagegen stellt alles zusammen – Anreise, Unterkunft, Ausflüge, Restaurant-Reservierung, Ausgehtipps und Leihfahrrad. Und seit Anfang dieses Jahres soll das alles auch CO2-neutral sein.

In einer fahlen Ecke des Flughafens – und nicht vorher! – reißt man also den schwarzen Umschlag auf, der vor ein paar Tagen per Post ankam. Gleich sagt ein Zettel, wie das Leben nun vier Tage lang sein wird. Unter Menschen oder in der Einsamkeit, ob es kalt wird oder nicht, alles ist offen. Nebenan auf der Bank starren drei Männer vor sich hin, einer trägt einen großen Kopfhörer. Langsam falte ich das Papier auf und lese: „Galway“. Das wird es also. Nicht Bukarest, Barcelona oder Prag, auch kein Wald bei Göteburg. Ich mache mich auf den Weg zum Gate nach Dublin und werde an einen Ort an der Westküste Irlands reisen.

Ein kleines, schwarzes Büchlein als Begleiter

Drei Wochen zuvor hatte mich eine Angestellte einer Münchner Agentur angerufen. Man wolle „mal so reden“. „Magst Du lieber Stadtrundgänge mit Museen, oder einsam im Schnee spazieren?“, fragte sie. „Und überhaupt, wer bist Du so?“ Das Gespräch fühlte sich an wie eine kleine Sitzung beim Psychologen. „Bist Du gern unter Leuten?“ (Ja). „Kommst Du auch damit klar, niemanden zu kennen bei einer Abendveranstaltung?“ (Klar). „Magst Du Städte?“ (Immer.) So viel Empathie hat mir noch nie ein Reiseveranstalter entgegen gebracht. Die kleine Firma Unplanned existiert seit dreieinhalb Jahren. Damals meinten die Gründer, Frauke Schmidt und Christian Diener, ein Problem der Reisebranche zu erkennen: Vom Achttausender-Besteigen über Luxus-Camping bis zum Rave in Weißrussland wird alles Erdenkliche angeboten, Touristen fühlen sich gesättigt oder sogar übersättigt. Die beiden wollte daher Erlebnisse ganz anders anbieten: als Überraschungspaket, in dem alles bereits geplant ist und zum Reisenden passt. Ein charmantes Hotel, ein regionales Restaurant, eine Theaterbesuch. Der oder die Reisende muss sich nur darauf einlassen.