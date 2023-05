Wenn ein französischer Koch sich in Tschechien verliebt und dort den Ort seiner Träume findet, haben alle was davon – und kleine Wunder auf dem Teller.

Wie ist es möglich, dass diese Wiesen so leuchten, sich so grannysmithgrün über die Hügel schmiegen? Liegt es vielleicht daran, dass weder graue Leitplanken herumstehen noch Plastikzäune die Sicht stören – dass hier alle Insignien einer sicheren, praktischen und preiswerten mitteleuropäischen Welt, in der man die meiste Zeit zwischen Baumärkten und Einkaufszentren hin und herfährt, einfach fehlen? Hier im Irgendwo zwischen Böhmen und Mähren sieht es aus wie in einem sehr frühen Früher, wie in den Märchenfilmen, die jedes Jahr zu Weihnachten wiederholt werden.

Zwischen Budweis und Brünn

Löwenzahn leuchtet, als wären es hingeworfene Goldtaler, die Obstbäume rechts und links der kurvigen Straße blühen strahlend weiß und zartrosa und versprechen Ende des Sommers säckeweise Äpfel und Birnen. Und dann ist da diese goldene Stimme aus dem Radio, die uns sofort einlullt, weil seit frühen Biene-Maja-Tagen wohlbekannt: „Být stále mlád“ heißt der Song, man versteht kein Wort und könnte doch mitsingen, allerdings nur auf Englisch: „Forever young“ wird hier gesungen von Karel Gott in seiner Muttersprache.