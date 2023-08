Aktualisiert am

Bibliotheken in Bayern

Bibliotheken in Bayern :

Bibliotheken in Bayern : Nicht nur Bücher, auch Horrorschreie

Schätze aus Papier und Leder: die Bibliothek von Dillingen an der Donau. Bild: Picture Alliance

Kaffee, Kekse und Laugenbrötchen stehen im kleinen Lesesaal bereit, was sie dort sonst nie tun. „Das ist eigentlich ge­gen die Hausordnung, aber heute machen wir eine Ausnahme“, sagt Bettina Augustin und lädt uns ein zuzugreifen. Eben sind wir, ein knappes Dutzend Bu­ch­enthusiasten auf einer fünftägigen Reise durch bayerische Archive und Bi­bliotheken, in der Staatlichen Bibliothek Neuburg an der Donau angekommen.

Die Kölnische Bibliotheksgesellschaft hat die Tour zusammen mit der Univer­sitäts- und Stadtbibliothek Köln orga­nisiert, und das nicht zum ersten Mal. Solche Reisen gibt es schon seit mehr als einem Jahrzehnt, wobei es einmal im Jahr zu Zielen in ganz Europa geht. Wien, Paris und London waren ebenso darunter wie Thüringen oder Sachsen. Dieses Mal sind Bibliotheken in München und seiner Umgebung an der Reihe.