Gibts’s noch was? Radio Blabber-Mouth Power Tronic by Nasta, Hongkong, 1985 Bild: Armin Herrmann

Wenn man in Berliner Bezirken wie Charlottenburg, Wilmersdorf, Neukölln oder auch Kreuzberg durch eine der vielen im Krieg unzerstört gebliebenen Straßen spaziert, vorbei an den immer gleichen gründerzeitlichen Stuckfassaden, und sich dann vorzustellen vermag, dass die Wohnungen hinter diesen Fassaden einst ebenso üppig dekoriert wie möbliert waren, vollgestopft zudem mit allerlei wilhelminischem Hurra-Trödel, dann mag man das erzieherische Pathos, mit dem der 1907 gegründete Deutsche Werkbund seine Aufgaben formulierte, auch heute noch nachvollziehen können. Als eines der ersten Mitglieder des Werkbunds richtete der Kunsthistoriker Gustav Pazaurek im von ihm geleiteten Stuttgarter Landesgewerbemuseum eine „Abteilung der Ge-schmackverwirrungen“ ein. Die Kriterien, mit denen hier die meist kunstgewerblichen Objekte klassifiziert wurden, konnten deutlicher nicht sein. Als „Dekor-Brutalitäten“ oder „Materialprotzereien“ wurden die Produkte des gründerzeitlichen „Dekorationsirrsinns“ beschrieben. Die „Vergewaltigung des Materials“ wurde beklagt und der „gute Ge-schmack“ mit fast schon religiösem Eifer beschworen. Über Geschmack lässt sich angeblich nicht streiten; die Gründung des Deutschen Werkbunds aber war eine nicht nur streitbare, sondern geradezu revolutionäre Tat.

Made in Germany

Es ging einer anfangs überschaubaren Gruppe von Künstlern, Architekten, Gestaltern, aber auch produzierenden Unternehmen um eine Erneuerung des deutschen Kunsthandwerks, das Durchsetzen einer neuen Formensprache. Was als „made in Germany“ ursprünglich eine englische Kennzeichnung für als minderwertig betrachtete Importware aus dem Deutschen Reich war, wurde nicht zuletzt durch das Wirken des Deutschen Werkbunds zu einem Gütesiegel für deutsche Wertarbeit. Die Geschichte des Werkbunds, untrennbar verbunden mit der Lebensreformbewegung jener Zeit, ist in zahllosen Schriften dokumentiert. Die erste Werkbund-Ausstellung in Köln musste wegen des Beginns des Ersten Weltkriegs zwar vorzeitig beendet werden, war aber trotzdem erfolgreich.