Bergexpedition in Kirgistan : Dieser Anstieg lässt jeden Meter zur Meile werden

Kirgistan, Sommer 2022, hoch über dem Gletscher:

Alexander Davydov Sportredakteur.

Schon wieder eine Pause nötig. Für zehn Schritte hat es gereicht. Dieser Anstieg lässt jeden Meter zur Meile werden. Kurz rasten also. Die schlappen Füße versinken im Schnee. Mund und Nase saugen hastig die eisige Luft auf. Das bisschen Sauerstoff, das da ist in dieser Höhe. Gierig, keuchend, böse rasselnd. Jeder Atemzug ein Kraftakt. Ein Stechen jagt durch die entzündete Lunge. Wie Glassplitter ausgestreut in Brust und Rücken. Der Körper aber ist durstig nach mehr Luft. Irgendwann lässt das Pochen in den Schläfen etwas nach.