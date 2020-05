Schweizer Dreiländereck : Und hinter tausend Pässen keine Welt

Plötzlich hat die Welt ein Ende. Nicht die Welt, „wie wir sie kannten“, auf die so viele Abgesänge erklingen. Nein, ganz konkret: Die Welt hört auf, da zu sein.

Ich lebe in Zernez, ziemlich genau in der Mitte des Engadins, in einem verlorenen Winkel der Alpen, in dem die Schweiz, Österreich und Italien aufeinandertreffen, ein windschiefes Stück Dreiländereck, eingekeilt zwischen rauhen Bergpässen, die in die Weite führen. Hier ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen einsamer und stiller, manche sagen vielleicht: friedlicher. Die einzigen Grenzen, die hier eine Rolle spielen, sind Waldgrenzen und Schneefallgrenzen. Aber doch keine Staatsgrenzen. Zumindest bisher.