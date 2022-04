Der „Sheep-Dyke“, der die Schafe an den Strand verbannt, sichert zugleich die Erhaltung ihrer Art: Er sorgt dafür, dass sich die Strandschafe nicht mit den größeren Hausschafen mischen, die ebenfalls auf der Insel leben und die sich ganz normal von Gras ernähren. Die Mauer ist mit einer speziellen Technik errichtet – mit kleinen Löchern, durch die Wasser zu- und abfließen kann. Trotzdem bringen die Wellen in jedem Winter ganze Abschnitte zum Einsturz. Mit fast zwanzig Kilometer Länge ist der „Sheep Dyke“ die längste Trockensteinmauer in Großbritannien, ein einmaliges Bauwerk. Ihre Instandhaltung ist schon seit Jahren eines der drängendsten Probleme auf North Ronaldsay. Unter den Einwohnern gibt es nicht mehr genügend kundige und kräftige Arbeitskräfte, die eingestürzte Abschnitte wieder aufschichten können. Als der Sheep Dyke ab 1832 errichtet wurde, hatte North Ronaldsay 500 Einwohner, vor hundert Jahren waren es noch 200. „Heute sind wir nur noch fünfzig Einwohner, die meisten davon über sechzig“, so Muir. Seit einigen Jahren behilft man sich, indem man aus der Reparatur ein Event macht: Während des „Sheep Festival“ kommen im Sommer Freiwillige aus aller Welt auf die Insel, um für einige Tage Steine aufeinanderzuschichten. Ein kulturelles Rahmenprogramm ist die Belohnung. „Doch das ist nur eine Notlösung“, sagt Billie Muir. Lieber hätte er, dass sich neue Familien auf North Ronaldsay ansiedeln. „Die Insel braucht eine intakte Gemeinschaft mit Menschen, die sich einbringen“, sinniert er. Was „sich einbringen“ bedeutet, wird am besten an Muir selbst deutlich: Er ist zugleich Leuchtturmwärter und Mitbetreiber der Wollmühle. „Bis zum vorletzten Jahr war ich auch noch Feuerwehrmann.“