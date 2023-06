Arm war Berlin um 1900, aber ganz bestimmt nicht sexy. Abertausende von Menschen strömen in die Stadt, um in den großen Fabriken Arbeit zu suchen. Wohnraum findet das proletarische Heer in Mietskasernen, hohen verschachtelten Bauten mit dunklen und engen Hinter­höfen. Auf engstem Raum leben die Menschen hier zusammen, Familien mit sechs Kindern bewohnen oft ein einziges Zimmer, in dem sich das gesamte Alltagsleben abspielt. Häufig sind die Betten auch noch an fremde Schlafgänger vermietet, die tagsüber ruhen und nachts arbeiten. Die Wände in den feuchten Wohnungen sind voller Schimmel und Ofenruß, Bäder gibt es nicht, die Toilette im Treppenhaus muss für 40 Mieter reichen. Das Essen ist knapp und ungesund, Fleisch, Obst und Gemüse sind für die meisten zu teuer.

In den Arbeitervierteln greift eine Krankheit um sich. Die Befallenen husten und spucken Blut, sie fiebern, werden blass und mager und schwinden regelrecht dahin. Der Erreger der Schwindsucht, wie die Tuberkulose im Volksmund heißt, ist noch unbekannt. Die „Weiße Pest“ verbreitet Angst und Schrecken, schließlich verursacht sie jeden dritten To­desfall der Hauptstadt, eine todbringende Seuche wie im Mittelalter. Und die Todesrate gefährdet allmählich nicht nur den sozialen Frieden, sondern auch die Wirtschaft der jungen Industrienation. Die „Motten“ gelten aus gutem Grund als Proletarierkrankheit. Ein Medikament gegen sie gibt es nicht, aber vier starke Gegenmittel: Licht, Luft, Hygiene und gute Ernährung. Der Fabrikbesitzer findet all das in Davos, der Arbeiter fährt – mit etwas Glück – nach Beelitz.