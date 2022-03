Norddeutsches Idyll : Irgendwo im wunderbaren Nirgendwo

Da standen wir nun an diesem schönen Vorfrühlingstag vor dem historischen Glockenhaus am Billwerder Billdeich im Südosten Hamburgs und genierten uns. Wie voreingenommen man doch sein kann. „The secret of happiness is curiosity“, hatte vor gut hundert Jahren der Schriftsteller Norman Douglas festgestellt, um dann das süditalienische Kalabrien zu Fuß zu durchwandern. Daran musste ich in diesem Moment der Verlegenheit denken. Zwar kann nichts gegensätzlicher sein als der sonnenverbrannte Süden Italiens und diese saftige norddeutsche Landschaft; allerdings hätte uns unsere blasierte Voreingenommenheit fast um ein besonderes Erlebnis gebracht. Noch im Auto hatten wir gelächelt und uns vorgestellt, was dort im „Deutschen Maler- und Lackierer-Museum“ wohl ausgestellt sein mochte. Vielleicht ein paar alte Pinsel und Farbdosen?

Später dann, und sprichwörtlich „klein mit Hut“, waren wir voller Respekt, ja fast schon Bewunderung. Die Geschichte des Malerhandwerks wird in diesem Museum und seinen Nebengebäuden fabelhaft präsentiert. Unter sachkundiger Führung durchwandert man die Räume, kann manchmal einen Blick hinaus in den rekonstruierten Barockgarten des Glockenhauses werfen und erfährt anhand nie zuvor gesehener Exponate, wie komplex und vielfältig dieser Beruf einmal war.