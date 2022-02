Künstler in der Normandie : Die Erfindung der Moderne

Was den Deutschen der Wald ist den Franzosen das Meer: der Ort ihrer tiefsten Sehnsucht. Das ist seit Jahrhunderten so, doch richtig in Mode kam das Meer in Frankreich erst dank der Eisenbahn. Seit 1847 führt eine Linie von Paris in die Normandie, nach Le Havre an die Mündung der Seine. Sie brachte die ersten Pariser über die Ferien ans Meer, unter ihnen viele Dichter und Freilichtmaler, die Vorläufer der heutigen Touristen. Fünf Stunden dauerte damals die Fahrt, jetzt sind es nur noch zweieinhalb – es sei denn, man nimmt den Regionalexpress, der in jedem Pariser Vorort und dann an jeder Milchkanne auf dem Weg nach Le Havre hält. Doch auch das kann seinen Reiz haben, denn so wird man jedes Mal an den berühmtesten aller französischen Maler von Kühen erinnert: an Eugène Boudin.

Boudin porträtierte die Kühe der Normandie in Serie. Zunächst malte er sie, wie sie auf den satten Wiesen grasen, als einzelne Tiere erkennbar an ihren Konturen, später als Lichtflecke, die mit der Landschaft verwischen. Boudins Kühe hängen reihenweise im Kunstmuseum von Le Havre, aber geboren wurde er in Honfleur auf der anderen Seite des Estuaire, der breiten Mündung der Seine in den Ärmelkanal. Dort freundete er sich 1859 mit dem Dichter Charles Baudelaire an, der vor zweihundert Jahren in Paris zur Welt kam. Zu jener Zeit interessierte sich Boudin noch nicht für die Wiederkäuer, sondern für die Wolken der Normandie, für die sich auch sein Nachbar Baudelaire begeisterte.