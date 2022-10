Serbischer Zauberberg : Dem Balkan aufgeschlossen

Aktualisiert am

Der Sommer war sehr heiß, der Pegel des aufgestauten Uvac-Flusses hat gelitten. Stromerzeugung ist eine der wenigen wirtschaftlichen Aktivitäten in Zlatar, dem südwestserbischen Gebirge im Grenzgebiet zu Montenegro und Bosnien. Und die Klimaanlagen im ganzen Land waren durstig nach Strom. Tröstlich ist nur, dass die sich in absurd engen Biegungen fast um die eigene Achse drehende Naturschönheit Uvac sich im Winter wieder füllen wird. Häufig schneit es noch im Frühling, bereisen sollte man die Gegend daher besser in der warmen Jahreszeit.

Und auch dann sind manche Straßen gewöhnungsbedürftig, ungeteert und holprig geht es etwa zum Weiler Družiniće hinauf. Von dort kann man einen Spaziergang hinunter zum Fluss unternehmen. Erst über Wiesen, durch den Wald und dann an einem steil abfallenden Felsen vorbei, der mit einer serbischen Romeo-und-Julia-Geschichte verknüpft ist: Ein Mädchen soll sich vor langer Zeit hinuntergestürzt haben, den Eltern war ihr Liebster nicht genehm. In der Bezeichnung Devojačka Stena, Mädchenfelsen, lebt die Legende fort.