Geheimtipp Bad Schlema : Ein Kurort mit radioaktiver Vergangenheit

Es gibt Momente, da könnte man Bad Schlema für einen ganz normalen kleinen Kurort im Erzgebirge halten: wenn man den Planetenweg im Kurpark abschreitet von der Sonne bis zur Erde oder wenn man an den Villen aus den 1920er-Jahren entlangspaziert, dem „Haus Wolfgang“, dem „Haus Ilse“, dem „Haus Anhalt“ auch, wenn man sich endlich am Martin-Ebert-Musikbrunnen niederlässt, dessen viermaliges Aufspielen pro Tag man aus unerfindlichen Gründen genauso verpasst wie den einmaligen Auftritt der örtlichen Line-Dance-Gruppe vor dem Kulturhaus „Aktivist“.

Und weil all diese Momente in Wirklichkeit keine Momente sind, sondern kleine, lang gezogene Ewigkeiten, war auch unser Aufenthalt in Bad Schlema, obwohl er nur dreieinhalb Tage währte, ein ganz normaler Kuraufenthalt, ein erholsam verstäubtes Spray von Kleinstabwägungen, die sich im Wesentlichen um die Frage drehten, ob man das 32 Grad warme Schwimmbecken im Gesundheitsbad Actinon gegen das 34 Grad warme Becken wechseln sollte. Selbst der Stickstoffnebel, der unter der Tür der Cryo-Sauna gespenstisch kalt hervorkroch, konnte uns nicht ernsthaft schrecken.