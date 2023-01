Ayurveda in Tschechien : Waldbaden in Öl

Svatá Kateřina liegt in einem Quellgebiet, das auch eine uralte heidnische Kultstätte ist. Jetzt erlebt der alte Kurort in Tschechien seine Wiedergeburt, auch weil er sich einen Namen für authentisches Ayurveda in Europa gemacht hat.

Das Navigationssystem kann den Parkplatz am Ortsrand von Počátky nicht finden, aber das Dorf an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren ist nicht groß, und ein paar Frauen mit Yogamatten unterm Arm kreuzen unseren Weg. Sie sehen nicht aus wie Touristinnen, eher so, also wohnten sie hier. In farbenfrohen Leggings stehen sie vor ihren Häusern und verabschieden sich in heiterster Verfassung nach der nachmittäglichen Gymnastik. Sie wissen, wo der Parkplatz von Svatá Kateřina ist, zweimal rechts, einmal links. Hinter einem tennisplatzhohen Zaun ist Endstation für die Autos der anreisenden Gäste; zwei schweigsame Schäferhunde werden Tag und Nacht auf die Fahrzeuge aufpassen.

Der Duft von Sesamöl

Barbara Liepert Verantwortlich für das Ressort „Reise“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Um nach Svatá Kateřina zu kommen, muss man mit dem Hotelpendelbus fünf Minuten fahren; der Aufwand ist notwendig, weil sich der Kurort auf besonderem Terrain befindet, einem Quellgebiet, das auch eine uralte heidnische Kultstätte ist. Schon die Hussiten haben sich nach den Schlachten hier regeneriert – so steht es jedenfalls in einer Chronik aus dem Jahre 1432. Bei der „heiligen Katerina“, diesem hinter Nadelwäldern versteckten Kurörtchen, herrscht mittlerweile strenger Gewässerschutz. Benzingetriebene Fahrzeuge dürfen nur eingeschränkt und nur mit Sondergenehmigung vorfahren. Wer dagegen mit Elektroantrieb anreist, bekommt sogar einen Stellplatz mit Steckdose vor dem Rezeptionsgebäude. In anderthalb Stunden ist man von Prag aus hier – von Wien sind es zweieinhalb, wer aus München kommt, braucht viereinhalb Stunden. Aus diesen Metropolen stammen jedenfalls die Teslas, die auf dem Parkplatz im Abendlicht glänzen.