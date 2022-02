V orige Nacht habe ich von Australien geträumt. Im Abendlicht der untergehenden Sonne flog ich über eine Landschaft in mattem Rot, die sich unter mir ausbreitete wie ein endloses Tuch, hier straff gespannt, dort ein wenig zerknittert, bisweilen gefaltet oder aufgeworfen und manchmal durchsetzt von grünen Sprenkeln oder Flecken, so hell wie angestrahlte Spiegel. Dann und wann kündeten zittrige Linien von ausgetrockneten Flussbetten. Und da und dort verliehen lange Schatten selbst kleinsten Höhenrücken und Verwerfungen dramatische Größe. Manches sah aus wie mit spitzem Bleistift vorsichtig hingekritzelt. Anderes wirkte brachial auf die Leinwand geknallt. Und doch entstand daraus keine schrundige Szenerie, sondern eine Landschaft von verzaubernder Eleganz.



Einmal leuchteten überraschend Dä­cher und Häuser auf, blitzweiß wie früher Schuhkartons. Und immer wieder rückten Etappen einer nahezu schnurgeraden ins Land gefrästen Linie ins Bild, einer Straße, die sich fortsetzte bis zum Horizont. Obwohl es allmählich finster wurde, sich zunächst alles in diffusem Grau aufzulösen begann, bevor es bald darauf endgültig verschluckt wurde vom Schwarz der Nacht, wusste ich, dass sie geradeaus weiterführte, immer nur geradeaus und erst in Darwin enden würde, der kleinen Stadt an der Küste des Indischen Ozeans. Denn von dort bin ich sie einmal in umgekehrter Richtung gefahren. Dreitausend Kilometer von Norden nach Süden. Von Darwin nach Adelaide.