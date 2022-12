Kapstadt entdecken : Mit den Pinguinen auf Tuchfühlung

Der Hubschrauberpilot geizt nicht mit Scherzen, die unsere Nervosität vertreiben sollen. Dabei deutet an diesem Nachmittag nichts auf einen wilden Ritt hin. Über Kapstadt spannt sich ein blauer Himmel, der wie festgezurrt wirkt. Selbst der Wind weht ungewöhnlich schwach, als habe ihm das Management von Nac Helicopters die Anweisung gegeben, sich zurückzuhalten. Also einsteigen, anschnallen und die Kopfhörer aufsetzen. Für den von südafrikanischen Köstlichkeiten gefüllten Magen gibt es für den Notfall eine Spuktüte. Verglichen mit einem Flugzeug, besteht der Reiz eines Hubschraubers ja darin, dass man in einem Ge­häuse sitzt, das nur aus Fenstern zu bestehen scheint, weshalb man sich nicht ständig den Hals verrenken muss, um einen Blick auf die Welt unter einem zu erhaschen. Es handelt sich um eine Art fliegendes Aquarium. Und weil man nicht wie bei verglasten Aussichtsplattformen senkrecht nach unten blicken kann, ist so ein Flug auch ein Erlebnis für Höhenängstliche. Schon allein der Start! Langsam setzen sich die Rotorblätter in Bewegung, drehen sich immer schneller, und der Helikopter steigt in die Luft, bleibt kurz stehen wie eine Libelle, neigt den Winkel des Rotors und fliegt los.

Glitzernder Atlantik

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der Atlantik glitzert, als sei er mit Diamanten versetzt. Wie unschuldig doch alles aus der Luft wirkt. Instagramable und postkartenschön, als sei dieses Fleckchen Erde von den häss­lichen Seiten der Geschichte verschont worden. Aber die Grandiosität einer Landschaft verrät natürlich nichts über ihre Vergangenheit. Sie hüllt das touristische Auge nur ein. Die V&A Waterfront, an der sich Restaurant an Restaurant reiht und Touristen für Fotos vor dem Ta­felberg posieren, während irgendwo eine Band spielt, schrumpft zu einem winzigen Punkt und verschwindet. Links erhebt sich die Bergkette Twelve Apostles, deren Gipfel bis zu achthundert Meter hoch sind und die zum Tablemountain-Nationalpark gehört. Genau genommen ist der Name irreführend, da es sich nicht um zwölf, sondern um achtzehn Berge handelt, aber Twelve Apostles klingt schön gewichtig, ist einprägsam und gut vermarktbar.

Der noble Vorort Camps Bay mit seinen weißen Sandstränden zieht vorüber. Zu Zeiten der Rassentrennung bis Anfang der Neunzigerjahre waren die Strände von Camps Bay wie viele an­dere auch für schwarze und farbige Menschen gesperrt, und auf Schildern stand: „This bathing area is reserved for the sole use of members of the white race group.“ Die Ausgeschlossenen durften in Camps Bay zwei felsige Abschnitte benutzen.

Das Wasser lockt nicht, schließlich ist es um die sechzehn Grad kalt. Ohnehin blickt man stets respektvoll aufs Meer, das Weiße Haie wegen der großen Robbenkolonien so mögen. Die Raubtiere, die sich gern nahe der Küste in flachen Gewässern aufhalten, können bis zu sechs Meter groß werden. Außer in einem ins Wasser gelassenen Käfig – ein umstrittenes touristisches Vergnügen – möchte man den Haien jedenfalls nicht begegnen. An manchen Stränden beobachten sicherheitshalber Shark Spotter das Meer, wobei die dreieckige Rückenflosse nicht immer aus dem Wasser ragt, weshalb die Haibeobachter auf sich bewegende Schatten ach­ten. Pro Badesaison entdeckten die Shark Spotter nahe der südafrikanischen Strände etwa hundert Haie. Überhaupt greifen Haie selten Menschen an, tun sie es doch, sorgen die Attacken für schaurige Schlagzeilen, was beim Leser wiederum eine übertriebene Angst schürt. Doch auch die Weißen Haie haben Feinde. Im Mai attackierten an der Mossel Bay fünf Orcas drei Weiße Haie, schlitzten die Tiere auf und rissen ihnen die Leber heraus. Nach dem An­griff verschwanden die Weißen Haie für Wo­chen aus ihrem angestammten Revier.