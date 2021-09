Landurlaub in Spanien : Auferstehen aus Ruinen

„Natürlich fehlt es hier an allem!“ Hugo Domínguez lacht und zählt dann auf: „Es gibt keine Schule, keinen Arzt, keine Apotheke, und für Einkäufe, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, müssen wir 120 Kilometer fahren. Auf dieser Straße“, fügt er hinzu und zeigt auf den schmalen Weg, der hinausführt aus dem Dorf Albendiego und sich am Horizont zwischen den in der Sonne verblichenen Getreidefeldern und Äckern mit tiefroter Erde verliert. „Aber hier gibt es Zeit.“ Domínguez atmet tief durch. „Zeit, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu besinnen und an sich selbst zu arbeiten.“

Neue Hoffnung für alte Orte

Deshalb haben der Sozialarbeiter und seine Lebensgefährtin Verónica Romero Madrid den Rücken gekehrt und sind mit Töchterchen Richtung Nordosten gezogen in die Provinz Guadalajara. Romeros Großvater wuchs hier auf, ehe die Landflucht in Spanien aus Tausenden Flecken wie Albendiego von Gott verlassene Orte machte, in denen nur ein paar Alte zurückblieben. „Von allen vergessen, dazu verdammt, an meiner Erinnerung und meinen Knochen zu nagen wie ein toller Hund“, lässt Julio Llamazares seinen Protagonisten 1988 im Roman „Der gelbe Regen“ klagen.

Gut 30 Jahre später ist es ausgerechnet eine Pandemie, die vielen dieser Orte neue Hoffnung gibt: weil die Nachfahren der früheren Bewohner sich mindestens an den Wochenenden ihrer erinnern auf der Suche nach coronakonformem Abstand von der Enge der Stadt. Und weil manche auch für den Tourismus erschlossen werden.

Das aus Madrid zugewanderte Paar hat an diesem Sonntag gut zu tun. 33 Einwohner zählt Albendiego derzeit offiziell. 150 waren es in den 1950er Jahren. Es geht auf 12 Uhr zu. Für das Mittagessen ist es in Spanien zu früh, aber für ein Schwätzchen bei einem Glas Bier und „algo para picar“ die rechte Zeit. Romero und Domínguez haben die schon vor vielen Jahren zur Bar umfunktionierte, aber unbewirtschaftete ehemalige Grundschule übernommen sowie die Ferienapartments in der frühen „Casa de Consejo“, wo ein Arzt lebte und arbeitete. Die Tische im Hof und die Plätze an der Theke füllen sich schnell. Die Tortilla-Happen sind blass, weil ohne Ei. Auch Schinken, Chorizo oder Sardellen fehlen sehr unspanisch auf der Speisekarte. Die Wirte sind Veganer, aber der Stimmung unter den Gästen tut das keinen Abbruch. Besser ein veganes Gasthaus als ein geschlossenes.

Mario J. Gallego, der Bürgermeister vom ländlichen Aktionsbündnis für ein offenes Guadalajara (ARGA), kommt hinzu in T-Shirt und Schlabberhosen, als sei er gerade aus dem Bett gefallen. Zu seiner Beliebtheit und dem Wahlsieg 2019 nicht unwesentlich beigetragen hat auch, dass Gallego seit 2013 jedes Jahr das Zirkusfestival Myau nach Albendiego brachte und damit Besucher aus der gesamten Region. „Ein Zirkus ohne Tiere“, betont er.

Außerdem darf sich Albendiego auf eine weitere Attraktion freuen: Gerade hat eine Gruppe um einen Unternehmer aus der Region dort am Fluss Bornova eine jahrhundertealte Mühle gekauft, die bis zum Tod des Müllers vor zwei Jahren noch in Betrieb war. Die für die Gegend typische „schwarze Architektur“ des Gebäudes aus dunklem Schieferstein solle erhalten bleiben, erzählt Gallego. Die neuen Besitzer wollten auf dem Grundstück ein Projekt für ländlichen Tourismus entwickeln mit Campingplatz, geführten Wanderungen und Workshops rund um den Umweltschutz.

Man braucht Gelduld und einen Geländewagen

Gefunden hat die Käufer Elvira Fafián. Seit 14 Jahren bereits betreibt die Immobilienmaklerin in Barcelona ihre Agentur „Aldeas Abandonadas“. Nie sei die Nachfrage so groß gewesen wie seit dem Ausbruch der Pandemie. Wie die deutsche Übersetzung des Agenturnamens – aufgegebene Dörfer – schon andeutet, sind nicht nur einzelne Gebäude im Angebot, sondern ganze Dörfer. Llirt in den Pyrenäen, kurz vor der Landesgrenze zu Andorra, ist eines davon. Man muss Geduld und einen Geländewagen für die Besichtigung mitbringen. Die letzten drei Kilometer geht es nur auf unbefestigten Wegen voran, warnt Fafián vor. Das Dorf oder besser gesagt, was davon übrig geblieben ist, seit die letzten Bewohner es Ende der 1950er Jahre verließen, klebt wie eine kleine Ansammlung von Vogelnestern auf 900 Meter Höhe am Hang. Ruinen von fünf Häusern und der Kirche Sant Jaume, von der nur noch die Apsis übrig ist. Dazu ein paar Äcker und Wiesen, auf denen einst Weizen wuchs, Hühner pickten und sich Schweine suhlten. Strom und fließend Wasser gab es hier nie, dafür 300 Sonnenstunden im Jahr und den Blick auf die Gebirgskette der Sierra del Cadí. 43,86 Hektar für 749.000 Euro. Verhandlungsbasis.