Skifahren in den Dolomiten : Wie der letzte Mensch auf dem Berg

Es schneit in den Alpen. Seit Mitte November tut es das sogar schon. Es schneit im Allgäu, im Innsbrucker Land und vor allem und schon etwas länger auf der Südseite der Alpen. Begeisterte Post aus den Dolomiten: achtzig Zentimeter Neuschnee im Tal! Manche Pisten konnten deswegen sogar schon eine Woche vor dem anvisierten Saisonstart Anfang Dezember öffnen. Auf der Internetseite des Verbunds Dolomiti Superski sind die Webcams wie in einer Kommandozentrale aneinandergereiht: Sie zeigen Schnee an der Liftstation von Socrepes, das gehört zu Cortina. Schnee an der Station von Campitello di Fassa. Schnee an den Skiliften von Prags.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Man stellt sich vor, wie die einheimischen Hoteliers, die Liftbetreiber, die Skischulenbesitzer, die Sportgeschäftverkäufer, wie sie alle, die vom Winter leben, vor diesen verschneiten Webcam-Bildern sitzen und durchatmen: Die Saison scheint nicht nur gut loszugehen, sie könnte ein Erfolg werden. Eine jubelnde Pressemitteilung hat die Zentrale schon ins Flachland verschickt: „Außergewöhnlicher Saisonstart bei sensationellen Bedingungen“, verkündet sie.