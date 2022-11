Geigenwald im Trentino : Vom Vibrieren der Wälder

Jede einzelne Kurve auf der Passstraße vom Passo Valles hinunter ins Tal ist geschwungen wie eine Violine. Links. Rechts. Links. Immer wieder bauen sich die Dolomitengipfel in der Windschutzscheibe auf. Allen voran der des Cimon della Pala, „das Matterhorn der Dolomiten“ nennen sie ihn hier, manchmal auch „das Phallussymbol des Trentino“. Dann wieder eine lange Linkskurve, vorbei an der Malga Vallazzo, und wir tauchen ein in den dichten Wald. Nur ab und zu öffnet sich der Blick noch nach Osten in die wolkenverhangenen hellgrauen Felswände, der Bergbach Travignolo rauscht ne­ben der Straße.

Es sind überwiegend Fichten, die hier auf einer Höhe zwischen 1500 und 2200 Metern im „Naturpark Paneveggio – Pale di San Martino“ wachsen. Mit fast 3000 Hektar ist es der größte zusammenhängende Forst der italienischen Alpen. Aber es ist nicht dieser Superlativ, der ihn zu etwas Besonderem macht, es ist seine klangvolle Geschichte, konserviert in seinem Beinamen: „Foresta dei Violini“, der Geigenwald. Denn aus dem Holz der Haselfichten, der Picea abies, werden seit über 300 Jahren Instrumente gebaut, und schon Stradivari persönlich, so sagt man, habe hier das beste Klangholz für seine Violinen, Bratschen und Celli ausgesucht. Und damit sind wir schon mittendrin im dunklen Wald und seinen Mysterien.