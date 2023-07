Auch offiziell regieren derzeit Frauen, sitzen in den Regierungsgebäuden aus grauem Stein, die auch in London stehen könnten und zwischen den bunten Häusern am Hafen von Bridgetown etwas deplatziert wirken. In den drei wichtigsten Positionen führen Frauen das Land, als Präsidentin sowie Premierministern und deren Stellvertreterin. Träumen vom Matriarchat darf man dennoch nicht erliegen: Die meisten Kabinettsmitglieder sind Männer und Barbados hat Probleme, wie jedes andere Land auch, so sind etwa fast die Hälfte der Mütter alleinerziehend. Das Durchschnittsalter liegt bei knapp 40 Jahren. Doch es gibt Bewegung: Obwohl 51 Prozent der Barbadier Frauen sind, waren schon vor zehn Jahren doppelt so viele weibliche Studentinnen am College eingeschrieben wie männliche, auch in den wissenschaftlichen Fächern machten sie fast die Hälfte der Absolventen aus. Im „Global Gender Gap Report“ des Weltwirtschaftsforums landete Barbados 2022 sogar vor Dänemark.



Die Premierministerin Mia Mottley wurde 2022 von der Stiftung der Vereinten Nationen mit dem ‘We the Peoples’ Leadership-Award ausgezeichnet, für die Art, wie sie Barbados in die Zukunft führt. In ihrer Amtszeit hat sich Barbados endgültig von Großbritannien losgesagt, erst vor kaum zwei Jahren wurde es zur Republik. Dennoch ist Mottley nicht die berühmteste Barbadierin, die eine, die hier jeder kennt. Superstar, Sängerin, Unternehmerin Rihanna hat bis zu ihrem 16. Lebensjahr auf der Insel gelebt. Sie ist für ihr Selbstbewusstsein bekannt. „Ich bin so wie ich bin, wegen Barbados, wegen der Kultur und der Art, wie wir hier miteinander umgehen“, hat sie in einem Interview gesagt. An ihrer Heimat liebe sie vor allem die Strände.