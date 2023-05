Es gibt Trinkwasser. Und es gibt das Wiener Wasser. Besonders rein, sauber und wohlschmeckend, wie einem Alteingesessene und Zugezogene immer wieder stolz erzählen. Auf der Homepage der städtischen Tourismusbehörde schwärmt eine in Wien lebende Wassersommelière von seiner „samtig-weichen Konsistenz“ und „süßlichen Note“, die es auf der Zunge entwickelt, um dann im Abgang seinen „leicht herben Charakter“ zu offenbaren.

Wer wissen will, wie Wien zu seinem hochgelobten Wasser kam, muss in die Berge und zurück an den Beginn des 19. Jahrhunderts reisen. Damals lebten in Wien rund 270.000 Menschen, Mitte des Jahrhunderts waren es schon mehr als 700.000. Die Stadt wuchs, das Wasser wurde immer knapper, und das wenige, was es gab – aus Hausbrunnen oder dem Donaukanal –, war so verunreinigt, dass die Bevölkerung immer wieder von Typhus- und Choleraepidemien heimgesucht wurde. Die kühne Lösung: eine Leitung, die von Wien bis in die südwestlich gelegenen, wasserreichen Berge führt. 1869 erfolgte der erste Sprengschuss. Nur vier Jahre später, pünktlich zur in Wien stattfindenden Weltausstellung, wurde die 1. Wiener Hochquellleitung von Kaiser Franz Joseph I. feierlich eröffnet.