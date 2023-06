Aktualisiert am

Wie die gelbe Frucht nach Nordamerika kam: Unser Autor hat sich auf die Spuren der United Fruit ­Company in Costa Rica begeben.

Es sind nicht viele Schiffe, die sich bis Golfito verirren, einem schwülheißen 15.000-Seelen-Städtchen im Golfo Dulce an der südlichen Pazifikküste Costa Ricas, nahe der Grenze zu Panama. Die meisten Touristen halten sich nicht lange im Ort auf, sondern machen sich auf den kurzen Weg zum nahe gelegenen Nationalpark Piedras Blancas, einem von Österreichern vor der Rodung bewahrten, auf 150 Quadratkilometern sich ausdehnenden tropischen Regenwald vom Feinsten: ein Paradies der Biodiversität mit Moosen, Farnen und monumentalen Bäumen. Dazu gibt es Faultiere, Brüllaffen und tropische Vögel aller Art. Südlich von Golfito erstrecken sich einige vor allem bei Surfern beliebte Strände.

Bei der Landung in Golfito irritieren ein für den Flecken überdimensioniertes Verladeterminal am Hafen, alte Kräne, verfallene Lagerhallen nebst einer rostigen, längst von Unkraut umwucherten Dampflok in einem morschen, offenen Schuppen, den man für eine Art Museum halten könnte. Das sind Hinterlassenschaften der „Golfito Banana Railroad“, des Anfang der 1940er Jahre über 320 Kilometer lang gen Westen durch den Urwald gerodeten Eisenbahnsystems „Ferrocarril del Sur“.