Norwegische Lofoten : Alle Blicke nach oben

Das erste große Erlebnis auf dieser Reise: Angst! Das Boot rast mit mindestens 80 Kilometern pro Stunde über die eisigen Wellen, wackelt und rüttelt die kleine Reisegruppe durch, als säße man in einer Achterbahn – und links und rechts, so weit das Auge reicht, nichts als Meer mit mächtigem Seegang, minus zehn Grad kalt. (Später wird der Steuermann sagen, da habe man sich total verschätzt, das seien nie mehr als 50 Stundenkilometer gewesen.)

Immerhin: Man hätte ahnen können, dass es ungemütlich wird, als wir in der kleinen Station am Hafen sehr dicke neongelbe Anzüge anlegen mussten, spezielle Stiefel dazu, und kein Mensch wurde ohne dicke Wollmütze und Handschuhe überhaupt nur in die Nähe der motorbetriebenen Schlauchboote gelassen, die aussahen wie Action-Flitzer aus einem James-Bond-Film.

Tränen bei der Anreise

So war das mit der gemütlichen Bootstour ab Svolvær, meine Sitznachbarin hat geweint, als wir immer wieder ein bis zwei Meter hoch über Wellenkämme schossen und krampfhaft die Metallstangen vor unseren Sitzen festhielten. Svolvær ist mit nicht ganz 5000 Einwohnern der größte Ort der Lofoten, dieses Archipels vor der Küste Nordnorwegens. Es umfasst 80 Inseln zwischen dem 67. und 68. Breitengrad, selten wird es hier wärmer als 15 Grad, und wenn, dann auch nur kurz im Hochsommer. Betritt man den Marktplatz von Svolvær im Februar, liegen Assoziationen an Zombie- oder Apokalypse-Filme nicht ganz fern: Eingeschneit und vereist ist es, aber Menschen sind nirgends zu sehen.

Diese Gegend ist damit das Richtige für einen meditativen Urlaub. Der Himmel und die Luft wirken übernatürlich klar, und gemütliche Orte wie das Restaurant des „Thon Hotel Lofoten“ üben eine magische Anziehungskraft aus. „Kein Wunder, dass die Skandinavier so tolles Design haben“, mutmaßt jemand aus der Reisegruppe. „Draußen hält man es ja kaum aus, also machen es sich alle drinnen schön.“ Natürlich ist das ein Klischee – die Nordnorweger sind auch draußen sehr aktiv. Allerdings in Kleidung, die an Raumanzüge erinnert. Gesund dürfte das Leben hier sowieso sein. Wer einmal versucht hat, bei minus 17 Grad im schneidenden Nordwind vor dem Hotel eine Zigarette zu rauchen, gibt dieses Laster sofort auf.

Das eigentliche arktische Gebiet innerhalb der sogenannten 10-Grad-Juli-Isotherme (hier wird es nie wärmer als 10 Grad) liegt noch ein paar Kilometer vor den Lofoten im Europäischen Nordmeer. Aber die Bootstour ab Svolvær, die an den Inseln Litlemolla und Skrova entlangführt – also gar nicht ins ewige Eis, sondern bloß in den Vestfjord –, wirkte schon ein wenig wie eine Reise zum Mond. Wer sich hier nicht die Frage stellt, wie um Himmels willen Menschen hier existieren können, muss sehr furchtlos geboren sein. Faszinierend wird es irgendwann aber doch. Seeadler kreisen über den unwirtlichen Küsten und schießen sofort herab, wenn der Reiseleiter einen Fisch in den Himmel hält. Auf den kleinen felsigen Inseln sieht man hin und wieder drei oder vier Häuser im typischen Dunkelrot. Auf Skrova leben sogar 240 Menschen.

Die Lofoten waren immer eine herbe Gegend: Heimatmuseen zeigen heute noch simple Unterkünfte aus Holz, alte Gemälde zeigen Fischer, die ums Überleben kämpfen. Auf der Landkarte des Tourismus erschienen die Inseln erst 1899, als eine Luxuskreuzfahrt aus dem rund 2000 Kilometer entfernten Großbritannien die Inselgruppe als Ziel aufnahm. Kaiser Wilhelm II. ist hier gewesen und noch ein deutscher Politiker oft im Sommer: Helmut Schmidt. Er besuchte mit seiner Frau Loki den ein paar Kilometer westlich gelegenen Reinefjord. Heute gibt es längst einen regen Tourismus – und wer sich nicht mit Hunderten anderen um eine Strandbar drängeln möchte, hat hier ein sicheres, ruhiges Reiseziel.