Das wäre hier schon baulich nicht umzusetzen. Der neue Fernwanderweg, der zehnte der „Great Walks of New Zealand“, führt über die Paparoa-Range, eine veritable Wildnis oberhalb der Westküste der Südinsel. Im Jahr 1883 bezeichnete ein hiesiger Straßenaufseher die Gegend als „eine der rauesten, in der je Menschen unterwegs waren“. Zuvor war hier Gold gefunden worden, doch das von engen Tälern durchschnittene und in den tieferen Lagen vom Regenwald überwucherte Gebirge ist ein wegebautechnischer Alptraum. Unter dem Gewirr aus Farn und bis in die Kronen bemoosten Bäumen lagert tückisches Gestein. In Grauwacken aus dem Erdaltertum ist in der Kreidezeit Magma eingedrungen und zu Granit erstarrt. Der aber ist reich an Glimmer und zerbröselt schnell in der Feuchtigkeit, die an dem Gebirge abregnet.