Eigentlich sollte es in den „Goldenen Löwen“ gehen. Der weltberühmte deutsche Kinderbuchautor, der von Stephanskirchen bei Rosenheim über Prag mit der Familie nun in die alte nordböhmische Heimat fuhr, hatte noch aus Vorkriegszeiten die besten Erinnerungen an dieses Traditionshotel in Reichenberg, in dem die großen Bälle seiner Tanzschulzeit abgehalten wurden.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Doch das Haus, inzwischen „Zlatý Lev“ getauft, war restlos ausgebucht. So stieg Otfried Preußler mit seiner Familie in einem anderen Hotel ab, das in diesen Septembertagen des Jahres 1973 noch ganz neu war und seine offizielle Eröffnung sogar noch vor sich hatte. Er fühlte sich dort „wie zu Gast in einem Raumschiff“, hielt der damals knapp fünfzigjährige Preußler fest, das Gebäude oben auf dem Berg Jeschken ähnele „einem überdimensionalen umgestülpten Trichter mit ungewöhnlich langem Rohr“, sei aber „eine moderne und in ihrer Art überzeugende Lösung“ für die Aufgabe, an dieser Stelle ein Hotel zu bauen.