Auf dem Jakobsweg : Gedränge statt Selbstfindung

Der gequälte Gesichtsausdruck von Giuseppe hat mit den riesigen Blasen an seinen Füßen zu tun. Er hat mit einer Nähnadel Fäden durch die pralle Haut gezogen, um diese Plagegeister, die jeder Pilger mit sich herumschleppt, zu entwässern. Aber da ist noch etwas anderes, das auf die Laune des schlaksigen Sizilianers drückt: Er braucht ein Bett, so wie jeden Abend auf dem Jakobsweg, aber er hat etwas gegen Reservierungen. Er will sich treiben lassen, den Gedanken nachhängen, genießen statt organisieren. So wie vor sieben Jahren, da war er zum ersten Mal auf dem Camino Francés, diesem Klassiker unter den Jakobswegen auf der Iberischen Halbinsel. Diese Route nehmen zwei Drittel aller Pilger. „Damals hat keiner reserviert“, sagt Giuseppe, der in den Niederlanden lebt und arbeitet. „Jeder ist einfach losgegangen. Keiner hat sich Sorgen gemacht.“ Das ist vorbei. Der Jakobsweg ist nach mehr als zwei Jahren Corona-Einschränkungen so voll wie nie. Für viele, die schon hier waren, ist er kaum wiederzuerkennen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft.

Es sind mehr als dreißig Übernachtungen vom pittoresken französischen Startort Saint-Jean-Pied-de-Port, kurz vor der Grenze zu Spanien, nach Santiago de Compostela, dem Ziel aller Pilger und letzte Ruhestätte des Apostels Jakobus. Angeblich. 800 Kilometer, um nicht nur über sich selbst, das Leben, die richtigen und falschen Wege darin nachzudenken. Sondern auch an die nächste Nacht. Das kann nerven. Sogar Phil aus Kappeln an der Schlei, eigentlich ganz der entspannte Norddeutsche, wie ihn sich Binnenbewohner vorstellen, wenn sie an Ostsee, Fischerei und Meeresbrise denken, sagt: „Das ist ja Anarchie hier.“ Zumindest ist es ein bisher unbekanntes Chaos, genährt von Unsicherheit, Überforderung und Verweigerung.