Ziemlich genau hundert Jahre alt wäre Joseph Beuys am kommenden Mittwoch geworden, wenn er weniger geraucht und etwas länger gelebt hätte. Vielleicht wäre er sprachlos, hätte er heute mit anschauen dürfen, wie hart ihn seine Heimat feiert. Ihn, den zwar berühmtesten, aber auch umstrittensten Aktionskünstler seiner Zeit. Von Stuttgart („Joseph Beuys – Der Raumkurator“) bis Berlin („Beuys for Future“) widmet man dem ikonografischen Hut- und Westenträger große Schauen mit Begleitprogramm und müht sich nach Kräften um die Installation des dämlichsten Ausstellungstitels. Als klarer Favorit gilt derzeit Mülheim an der Ruhr mit „Beuys and Girls“. Außerdem hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen seinen einst von Johannes Rau höchstpersönlich gefeuerten Kunstprofessor längst zum offiziellen Maskottchen erklärt, kaum eine Kunstveranstaltung in Armin Laschets Flächenstaat kommt in diesem Jahr ohne Beuys-Bezug aus. Auch wenn wir bislang noch vergeblich auf Ausstellungen mit Titeln wie „Beuys will be Beuys“ oder „The Beuys is back in town“ warten – die nun vom NRW-Tourismusverband ins Leben gerufene Aktion „Beuys & Bike“ legt schon mal eindrucksvoll vor. Obwohl „Beuys & Bus“, wie wir sehen werden, die viel coolere Aktion gewesen wäre.