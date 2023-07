Verwuscheltes Haar, entrückter Blick aus hellen Augen, sinnlich zusammengepresste Lippen, ein Engelsgesicht, das es faustdick hinter den Ohren hat: Dem ikonischen Porträt von Arthur Rimbaud, fotografiert, als er gerade siebzehn war, begegnet man in Charleville-Mézières an jeder Ecke. Das eigensinnige Gesicht des genialen, skandalumwitterten Poeten ziert Poster, Kaffeetassen, T-Shirts, Pralinenpackungen, Bierflaschen.

Nach ihm sind Schulen, Straßen, Friseursalons, Straßenimbisse benannt. Dabei hatte der aufrührerische Literat nur Schmäh für den Ort in den französischen Ardennen übrig, in dem er 1854 zur Welt kam. „Meine Heimatstadt ist jeder kleinen Provinzstadt an Idiotie überlegen“, lästerte er über das kleinbürgerliche Milieu von Charleville-Mézières, das er spöttisch „Charlestown“ nannte.

Ich hoffe auf Sonne, Reisen, Abenteuer

Doch Rimbaud empfand eine tiefe Hassliebe für seine ländliche Heimatregion an der französisch-belgischen Grenze, in die es ihn bis zu seinem Tode 1891 immer wieder zog. Auch sein spiritueller und amouröser Gefährte, der aus Metz stammende und zehn Jahre ältere Paul Verlaine, verbrachte viele Jahre in den Ardennen, aus denen die Familie seines Vaters stammte.

So verschieden ihre Einstellung zu diesem rauen Grenzland war, so sehr schenkte es den sensiblen Lyrikern Inspiration und so zentral war es für ihre literarische Revolution. Auf der dreihundert Kilometer langen Route Rimbaud-Verlaine beiderseits der Grenze kann man die Schauplätze kennenlernen, an denen sich Schaffen, Revolten, Tragödien und Exzesse der beiden „poètes maudits“, der verfemten Dichter, abgespielt haben.

Start der Route ist Charleville-Mé­zières, wo man das Geburtshaus von Rimbaud in der Fußgängerzone nur von außen sehen kann. Er war das zweite von fünf Kindern, deren Vater, ein Infanterieoffizier, sich früh aus dem Staub machte. Vitalie Cuif, die gefühllose und frömmelnde Mutter, stammte aus einer Bauernfamilie und erzog ihre Kinder mit unerbittlicher Strenge. Am Place Jacques Félix befindet sich das nach Rimbaud benannte Gymnasium, in dem er als frühreifes Dichtertalent erste Werke schrieb.

Schon auf der Klassenbank gärte die Revolte in ihm: „Ich bin entfremdet, entwurzelt, wütend, dumm, umgekippt. Ich hoffte auf Sonne, unendliches Wandern, Reisen, Abenteuer, Bohème-Leben.“ Auf dem Platz vor dem Bahnhof steht eine Skulptur von Rimbaud, umgeben von Tafeln im Asphalt mit Auszügen aus seinen Gedichten. Dass man diesen Ort für eine Hommage ausgewählt hat, kommt nicht von ungefähr. Denn hier bestieg Rimbaud als Sechzehnjähriger den Zug, um sich heimlich in Richtung Paris aufzumachen. Es war die erste seiner vielen Fluchten und brachte ihm, da ohne Fahrschein unterwegs, gleich eine Festnahme und eine Geldstrafe ein.

Eine Ironie der Geschichte

Das Musée Arthur Rimbaud ist in einem der prachtvollsten Gebäude von Charleville-Mézières untergebracht. Die alte Mühle am Ufer der Maas, die mit ihren barocken Säulen eher an ein kleines Schloss erinnert, wurde 1626 von Prinz Charles de Gonzague, dem einflussreichen Neffen König Heinrichs IV., errichtet, der die nach seinem Vornamen benannte Stadt zu einem fortschrittlichen Handelszentrum ausbauen wollte. Als Krönung seiner urbanen Visionen gilt die Place Ducale, die mit ihren ockerfarbenen Pavillons und weiten Arkadengängen eine maßstabgetreue Kopie der berühmten Place des Vosges in Paris ist.