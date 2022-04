Artenschutz : Beim Balkanluchs

Dass es ernst wurde, verstand ich, als Fatos mir einen Feuerwerkskörper reichte: „Feuerzeug hast du? Falls sie kommen: Schmeiß das in ihre Richtung!“ Wir waren auf frische Wolfsspuren gestoßen, auf drei oder vier, vielleicht vom Vortag, vielleicht auch vom frühen Morgen. Genau wussten wir es nicht. Jeweils ein Jagdmesser trugen wir vor der Brust, Fatos packte außerdem das Bärenspray aus und befestigte es am Gurt. Schon seit einer guten Stunde sprachen wir nur noch mit gedämpfter Stimme und bewegten uns so leise durch die Wildnis, wie das mit jeweils 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken möglich ist. Ich trug Verpflegung und Schlafsäcke, Fatos die Fotoausrüstung.

Fatos arbeitet für die Organisation Environmentally Responsible Action Group (ERA Group), die sich um Wildtier- und Habitat-Schutz in den Verfluchten Bergen beziehungsweise in den Albanischen Alpen kümmert. So oft wie möglich geht Fatos in die Berge. Ein Freund hatte uns bis zur Schlucht von Deçan hinaufgefahren, so weit es auf der Schneedecke ging, bis zu der Stelle, an der ein Wirtschaftsweg von der Trasse abzweigt. Keinen halben Kilometer waren wir diesem bergan gefolgt, als vor uns eine Rotte Wildschweine den Wald querte. Leichtfüßig und lautlos verschwanden sie aus unserem Blick. Wir waren auf dem Weg in das Revier eines Balkanluchses – offiziell, um einen Unterschlupf zu bestücken, Vorräte anzulegen und Fotofallen zu kontrollieren. Insgeheim aber hofften wir darauf, den Luchs zu Gesicht zu bekommen. Die Bedingungen waren schwierig, der Schnee war schwer und nass, in den steilen Passagen durch den Wald rutscht man schnell ab. Und so ein Luchs ist scheu, intelligent und außerordentlich wachsam.