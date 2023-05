Obwohl meist New York als europäischste Stadt der USA gerühmt wird, gebührt dieser Ehrenname urbanistisch eindeutig Chicago. Von allen Großstädten der Vereinigten Staaten weist der „Ort, der nach Zwiebeln riecht“ (so der Potawami-Ursprung des Namens) die höchste Dichte an Architekturikonen auf, die diese Bezeichnung auch verdienen. Kaum ein großer Name der Architekturgeschichte, der sich in Chicago nicht mit herausragenden Bauten verewigt hätte. Zwar gilt das auch für New York, doch wirken die meisterlichen Hochhäuser dort in den Straßenschluchten nicht halb so imposant wie in der Stadt am Michigansee.

Ein San Gimignano der Moderne

Von einem Schiff auf dem See aus wirkt Chicago eher wie ein in die Moderne versetztes San Gimignano, die toskanische Stadt mit ihren Dutzenden von hochragenden Geschlechtertürmen des Mittelalters. Fast in der Mitte dieser neogotischen Stadtsilhouette ragt der lange Jahre höchste Wolkenkratzer der Welt auf, der schwarz schimmernde Sears, heute Willis Tower, am rechten Ende der zu seinen Seiten abfallenden Höhenbauten flankiert vom Hancock Tower, nach links hingegen absteigend bis hin zum immerhin noch viergeschossigen neugriechischen Tempelbau des Field Museum, des zweitgrößten Naturkundemuseums der Welt.