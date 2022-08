Ich packe meinen Koffer und nehme mit : Peilsender fürs Reisegepäck

Aktualisiert am

Im Test: Mit Airtags von Apple lässt sich das orten. Bei Diebstahl und dem gegenwärtigen Chaos an den Flughäfen kann das sehr nützlich sein.

Braucht man das? Muss das mit? Diese Frage zermürbt Reisende immer wieder. In dieser Rubrik testet die Redaktion in loser Folge Erfindungen, die das Reisen schöner oder leichter machen sollen.

Wenn ich mit der Bahn fahre, fällt mir oft „Der Überzieher“ ein, dieses Couplet von Otto Reutter. Reutter, geboren 1870, schrieb sehr, sehr viele dieser Spottlieder. Das mit dem Überzieher wurde in der Nachkriegszeit von Peter Frankenfeld ausgegraben. Es dreht sich um einen Herrn, der sich einen Mantel, eben einen Überzieher, gekauft hat. „Dieser Paletot war’n Prachtstück/Und der Preis war gar nicht stark/ Neunundvierzig Mark und achtzig/ Nicht mal ganz de fünfzig Mark.“ Der Verkäufer empfiehlt ihm: „Geb’n se acht auf die Pracht/ Wird gestohl’n bei Tag und Nacht“. Vor allem, wenn er in ein Lokal gehe, solle er immer einen Blick darauf werfen. Der Refrain geht so: „Seh’n se weg von dem Fleck/ Ist der Überzieher weg“.