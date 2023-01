Luxus in Griechenland : Ein Paradies für Hochmütige

Auf einmal ist der Reisende eingenickt, gestreichelt vom Wind, der die Hitze des Nachmittags erträglich macht, sanft betäubt vom Rauschen des Meeres und eingelullt vom Zirpen der Zikaden, das wie aus weiter Ferne an sein Ohr dringt. Als er nach kurzem Schlaf aufwacht, reibt er sich die Augen. Er sitzt auf seinem Balkon vor einer Kulisse, die wie der Traum eines Renaissancemalers von einer idealen mediterranen Sommerfrische aussieht: zwei- und dreistöckige Villenhäuser und elegante Paläste mit Loggien und begrünten Dachterrassen zwischen Ole­ander- und Rosenbüschen, Pinien und Ta­xushecken; ein Ferienparadies, im Halbrund um eine stille Meeresbucht mit Sandstrand gebaut, gebadet vom Sonnenlicht eines zyprischen Spätherbsttags. Nur dass das alles kein Traum ist, sondern ein Lu­xushotel.

Kronjuwel der Thanos Group

Das Anassa Hotel an der Westspitze Zy­perns ist das touristische Kronjuwel der Thanos Group, eines in den Siebziger­jahren gegründeten Familienunternehmens, dem noch vier weitere Hotels in der weiter südlich gelegenen Hafenstadt Pa­phos ge­hören. Vom Flughafen Paphos aus braucht man, wenn man an den Linksverkehr auf Zypern gewohnt ist – eine Erbschaft der Briten, die fast ein Jahrhundert lang über die Insel geherrscht haben – etwa eine Au­tostunde bis nach Polis, den Hauptort der Chrysochou-Bucht, in der das Anassa liegt. Doch sobald man die langen Reihen der Strandrestaurants, Supermärkte, einfachen Herbergen und Ge­schäfte für Taucherbedarf hinter sich ge­lassen hat und nach rechts in eine Seitenstraße abgebogen ist, betritt man eine ei­gene Welt.