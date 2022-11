Luxus-Hotel in New York : In Watte gepackt

Frühstück? 100 Dollar! Das neue Aman Hotel an der Fifth Avenue in New York ist das teuerste Haus der Stadt. Ein Ausflug in die Welt der Superreichen.

„Entschuldigen Sie bitte, hier können Sie nicht weitergehen“, sagt der Türsteher. In das neue Aman Hotel an der Ecke 57. Straße und Fifth Avenue kann nicht jeder einfach so hineinmarschieren und behaupten, eine Buchung oder einen Termin zu haben. Als das geklärt ist, beginnen 24 Stunden in einer anderen Welt – und die überrascht mit Stille, mitten in Manhattan. Das erste, was man hört, ist, dass man fast nichts hört. Aman New York will ein „Resort“ in der Stadt zu sein, ein Erholungshotel also, ein „neuer Ort des Friedens“, so heißt es in der Werbebroschüre. Beim Betreten des historischen Crown Building lässt der Gast die allgegenwärtige Geräuschkulisse von Manhattan tatsächlich hinter sich. Ein nicht unerheblicher Teil der 1,25 Milliarden Dollar, die die Hotelgruppe hier investiert hat, muss in die überlegene Schallisolation gewandert sein.

Anders als viele andere Hotels öffnet sich das von Jean-Michel Gathy designte Aman nicht mit einer großzügigen Lobby zur Straße hin. Wer hier einkehrt, zahlt im November für das preiswerteste Zimmer 3400 Dollar, plus 512 Dollar Steuern und Gebühren. Das Frühstück kostet hundert Dollar extra. Für den Winter lassen sich noch Preise ab 2600 Dollar ohne Steuern ergattern. Medien kürten das neue Hotel bereits zum teuersten Haus der Stadt. Zum Vergleich: Im Plaza Hotel kann man im November eine Nacht für 1300 Dollar verbringen, im Ritz-Carlton ist man mit 1800 Dollar dabei. Für 4000 Dollar und mehr möchte man sich im Aman wohl nur ungern eine Lobby mit Zaungästen und Laptop-Freiberuflern teilen. Mit dem Fahrstuhl geht es von der kleinen Begrüßungszone in die Lobby im 14. Stock – natürlich nur in Begleitung.

Alles ganz geräuschlos

Der Tresen zum Einchecken liegt diskret im Flur. Nichts soll in der zwei Geschosse hohen Lobby vom Entspannen in bequemen Sesseln ablenken. Hier fehlen die prunkvollen Kronleuchter typischer städtischer Luxushotels. Der helle Raum wird dominiert von einer hängenden Skulptur des niederländischen Künstlers Peter Gentenaar, gewundenes rostrotes Papier und Bambus. Die Zimmer liegen unterhalb dieser Etage, daran muss man sich gewöhnen. Jedes der 83 Zimmer ist eine Suite, die kleinste ist 75 Quadratmeter groß. Der Gast wird mit sanfter Musik empfangen, auf dem Fernsehbildschirm begrüßt ihn der eigene Name, Obst und Pralinen stehen auf dem Tisch in der Sitzecke. Das Feuer, das neben einer ins Fenster eingelassenen Chaiselongue lodert, lässt sich mit einem Klick auf ein Tablet regulieren. Hinter dickem Glas geht es fast geräuschlos an und aus. Das Tablet regelt auch Fernseher, Zimmerservice oder Spa-Buchung – und natürlich die diversen indirekten Lichtquellen, die der mehr als dreieinhalb Meter hohe Raum auch braucht, um wohnlich zu wirken. Bewegliche, beleuchtete Trennwände im Stil von Paravents trennen den Schlafbereich vom Bad. Beige, grau und weiß sind die dominierenden Farben, Ruhe ist das Motto. Von einer freistehenden, runden Badewanne aus geht der Blick aufs Feuer und auf das abends leere, doch hell erleuchtete Kaufhaus Bergdorf Goodman an der 57. Straße. Den riesigen Fernseh-Bildschirm kann man mit einem Klick ganz im hölzernen Sideboard versenken, dann ist der Blick auf die Wand ungestört: Dort beruhigen die in gedeckten Tönen gehaltenen Wandmalereien auf Washi-Papier das Auge. Inspiriert sind sie von dem Meisterwerk „Kiefernhain-Bildnis“, das der japanische Künstler Hasegawa Tōhaku um 1590 schuf.