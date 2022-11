Im erfundenen Dorf Schabbach : Der Zweitwohnsitz unserer Erinnerung

Nein, sagt Heribert Dämgen, nein, das Dach gefalle dem Denkmalschutzamt natürlich ganz und gar nicht. Aber was solle er denn tun? Fünfundvierzigtausend Euro, hatte ihm ein Restaurator vorgerechnet, würden ein neuer Dachstuhl plus Schindeln aus Schiefer kosten. So viel Geld hatte er nicht. Und bekam es auch nirgendwo her. Zusagen von der Deutschen Denkmalstiftung wurden wieder zurückgenommen, die Kreisverwaltung wollte sich nur unter Bedingungen beteiligen, die er unmöglich erfüllen konnte, und an Geldmittel aus den Töpfen für Schwerpunktgemeinden oder Dorferneuerungen kam er auch nicht heran. Sieben Jahre lang hat sich Heribert Dämgen mit den Behörden herumgeschlagen, bevor er das Dach kurzerhand mit Blech abdeckte. „Ich musste das Haus doch trocken halten“, sagt er.

Freddy Langer Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt".

Das Häuschen mit der Hausnummer 43 steht am Ortsrand von Gehlweiler vis-à-vis der alten Steinbrücke über den Simmernbach. Keiner weiß, aus welcher Zeit es stammt. Aus dem achtzehnten Jahrhundert bestimmt, aus dem siebzehnten vielleicht. Das Fachwerk ist rot gestrichen, die Fassade weiß, zumindest dort, wo nicht Lehm und Stroh aus der Wand herausschauen. Der Eingang ist schmal, die Dielen knarzen, die Zimmer sind eng. Aber es ist, als betrete man eine Märchenwelt, eingerichtet mit einfachen Möbeln aus rohem Holz, eher praktisch als hübsch. In Regalen steht Geschirr aus Steingut, auf der Feuerstelle ein gusseiserner Topf, über dem Esstisch hängt ein angerosteter Leuchter für Kerzen. Einzige Zierde sind verblasste Ornamente auf der Wand. Nach draußen schauen kann man nicht, denn die Scheiben sind lackiert, um sie blind zu machen. Mit Kitt sind geflickte Sprünge im Glas vorgetäuscht. Es ist die Anmut der Armut, die hier Gestalt angenommen hat. Dann sagt Herr Dämgen: „Natürlich alles Kulisse.“