Mit dem Rad über die Alpen : Wird sind drüber weg

Der Plan

Ums kurz zu machen: Wir wollen auf Fahrrädern über die Alpen radeln, in fünf Tagen vom Tegernsee an den Gardasee, über die hohen Berge Bayerns, Österreichs und Italiens, wollen uns der alpinen Wildnis aussetzen, schließlich muss man nach diesen Zeiten und in unserem Alter auch mal raus.

Ums ein bisschen länger zu machen: Wir, das sind vier Freunde, wir haben 1995 gemeinsam Abitur gemacht und waren in dieser fernen Vergangenheit gleich nach der letzten Prüfung über die Alpen geradelt. „Transalp“ war damals ein ziemlich neuer Begriff, auch Mountainbikes gab es noch gar nicht so lange, und wir hatten keine Ahnung, worauf wir uns da einließen. Aber wir sind noch immer befreundet, und das heißt ja schon was. Irgendwie kam nun die Idee auf, dass wir das nach 26 Jahren wiederholen sollten. Dieselben vier Freunde, fast dieselbe Route, nur die alten Räder haben wir gegen junge eingetauscht. Und deswegen ist das hier natürlich nicht nur eine Alpenüberquerung. Es ist eine Wiederholungstat, ein Fortsetzungsroman, die zweite Staffel eines Körperfunktionstests und ein Freundschaftsbeweis. Es ist eine Reise in eine verklärte Vergangenheit und zugleich in eine abenteuerliche Zukunft.