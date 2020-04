Quarantäne in Norwich : Alles wird gut

Juliana von Norwich zog sich im vierzehnten Jahrhundert in eine Zelle in Ostengland zurück, die sie nie wieder verlassen sollte – und machte ihren Mitmenschen trotzdem in Zeiten von Seuchen und Katastrophen Mut.

Das Motto „Andrà tutto bene“, mit dem die Italiener sich zu Zeiten der Corona-Katastrophe Mut machen, ist wie das Echo auf einen vielzitierten Satz aus einem der ersten Bücher in englischer Sprache, das eine Frau geschrieben hat: „All shall be well, and all shall be well and all manner of thing shall be well.“ Der Satz stammt von einer gottesfürchtigen Frau, die viele Jahrzehnte lang in einer Art Quarantäne lebte, und zwar in Zeiten, die wie unsere voller Not waren. Wir kennen nicht einmal ihren Namen, wissen aber, dass sie im Jahr 1342 auf die Welt kam, in der ostenglischen Stadt Norwich lebte und vielleicht sogar knapp neunzig Jahre alt wurde. Im Alter von dreißig Jahren zog sie in eine Zelle, die an die St. Julian-Kirche gebaut wurde, und lebte von da an in selbstgewählter Isolierung von der Welt. Nach dem Ort ihrer Zelle ist sie schon von den Zeitgenossen Juliana von Norwich genannt worden.

An der Westfront der Kathedrale von Norwich steht ihre Statue. Sie zeigt eine Frau mit Kopftuch und bodenlangem Kleid, die in einer Hand eine Schreibfeder hält und im andern Arm ein Buch mit dem Titel „Offenbarungen der göttlichen Liebe“ trägt. Es ist das Resultat etlicher Visionen, die Juliana von Norwich im Mai 1373 erlebte. Eine Woche lang lag sie todkrank nieder, wie so viele in der Stadt. Über Norwich war damals die Geißel der Pest und anderer Epidemien gekommen, die nicht weniger als die Hälfte der Einwohner das Leben kostete – was damals zum Alltag der Menschen gehörte. Allein während Julianas Kindheit gab es drei verheerende Ausbrüche der Pest in der Gegend.

Sechzehn Begegnungen mit Jesus

Sie ist infiziert, ihre letzte Stunde scheint geschlagen, ein Priester hält schon das Kruzifix über den reglosen Leib. Ihre Mutter will die Augen schließen, weil sie die Tochter für tot hält. Juliana aber, so schreibt sie es später in ihren „Offenbarungen“, konzentriert ihre Sinne auf das Kreuz – und erlebt zunächst fünfzehn Visionen, dann eine letzte, die ihr bestätigt: Gott hat sich mir gezeigt. Sie wird gesund und schreibt ihre Visionen sofort nieder, emotionale Beschreibungen der Begegnung mit Jesus. Ein Mönch, bei dem sie Rat sucht, empfiehlt ihr, den Weg eines Anachoreten einzuschlagen. So nannte man im mittelalterlichen Christentum Männer, die sich aus der Gemeinschaft in die Einsiedelei zurückzogen, bisweilen sogar in die Wüste. Unter Frauen war diese Wahl eher unüblich.

Zu Julianas Zeit waren Klöster weit verbreitet, viele Frauen und Mädchen wurden Nonnen. Doch Menschen, die komplett in die Selbstisolation gingen, waren extrem selten. Die Quellen des vierzehnten Jahrhunderts nennen für England eine Zahl von fünfunddreißigtausend Ordensangehörigen und Priestern, kennen aber nur zweihundertvierzehn Anachoreten und Anachoretinnen; für die weiblichen Eremiten war das möglicherweise ein Weg, als Frau ein eigenständiges Leben zu führen.

Eine merkwürdige Doppelrolle

Juliana gibt weder ihre Motive noch die Argumente ihres Ratgebers preis. So viel aber ist sicher: Sie wechselte in eine sehr beengte, neue Welt, auch wenn das der Anbau an der St. Julian-Kirche, den man heute noch betreten kann, nicht mehr authentisch vermittelt. Ein normannisches Portal mit einer zweiflügeligen Tür, ein hoher Raum mit Altar, zwei Kruzifixe, Votivlichter und eine Darstellung von Golgatha: so stellt sich ihre Einsiedelei heute dar, aber diese geräumige Kapelle hat sicher nur noch wenig mit dem Original zu tun, dessen Ursprung bis ins elfte Jahrhundert zurückreichte und ungleich bescheidener gewesen sein dürfte – von manchen Zellen weiß man, dass sie ihren Bewohnern kaum Raum boten, um sich bequem umzudrehen. Die ursprüngliche Kirche aber ist samt Julianas Zelle 1942 von deutschen Bombern zerstört worden.