Aktualisiert am

In den Bergen von Albanien : Der Pass zum Paradies

Weit kam ich nicht, etwa einen Kilometer war ich vom Gasthaus aus bergan gegangen, zwei Autos waren schon vorübergebraust, als das dritte, ein Kleinwagen, abbremste. Der Fahrer machte Handzeichen, zeigte auf mich und dann in Richtung Pass. Ich bejahte, die Tür sprang auf, und ich sparte mir die verbliebene Strecke auf Asphalt. Es war ein Taxi, der ältere Herr war auf dem Rückweg nach Himara, das Schild hatte er abgenommen aber den Taxameter bemerkte ich: Taxis, die dich inkognito mitnehmen, weil sie in der gleichen Richtung unterwegs sind, das gibt es nur in Albanien.

Näher an Korfu als an Tirana

Noch müssen alle über den Llogara-Pass, alle, die das Ceraunische Gebirge überwinden und an die südliche Küste wollen: die Lieferwagen, die Kleinbusse und die Privatautos. Während der kurzen Sommersaison fließt die Blechlawine zäh und ohne Unterlass, jetzt im Winter aber schlängelt sich die Straße einsam durch den Nationalpark – bis auf über 1000 Meter, bis zum Pass.