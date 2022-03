Alaska-Kreuzfahrt : Die letzte große Wildnis

Ich habe schon gestern Wale gesehen“, verkündet ein amerikanischer Passagier stolz beim „Wildlife Spotting“ an Deck der Nieuw Amsterdam. „Zunächst dachte ich, es seien Jetskier. Doch dann sagte ich zu mir: ‚Moment mal, so weit draußen gibt es keine Jetskier.‘“ Seine Augen leuchten. Alaska ist für die meisten Passagiere an Bord ein Sehnsuchtsziel, das für eine ursprüngliche Natur steht, The Last Frontier, das Land großer Tiere und harter Naturburschen. „Einige Häuser haben noch Plumpsklos“, raunt eine Passagierin, die schon mal da war und erntet ungläubige Blicke von ihren Mitreisenden. Was für ein Abenteuer! Selbst die Bäume scheinen in Alaska härter im Nehmen zu sein: Sie wachsen mitunter direkt auf dem Felsgestein.

Eine wichtige Zutat für den Alaska-Mythos ist die Abgeschiedenheit des Landes: Große Teile sind nur aus der Luft oder vom Wasser her zugänglich. Nirgendwo gibt es mehr Piloten als hier im Norden. Gleichzeitig kommen immer mehr Schiffe über den Maritime Alaskan Highway, um ihren Gästen einen kleinen Eindruck vom flächenmäßig größten Bundesstaat der Vereinigten Staaten zu präsentieren. Die meisten befahren nur den sogenannten Panhandle im äußersten Süden. Doch selbst der scheint schon unendlich weit. Die Nieuw Amsterdam der Holland America Line ist mit ihren 2106 Passagieren eines der mittelgroßen Schiffe in der Region. Sie darf durch die Inside Passage kreuzen, in der die Chancen auf Walsichtungen deutlich höher sind als für die Megaliner auf offener See.