Langstreckenflüge : Fliegen im Liegen

Flache Betten in Economy, ein Traum? Air New Zealand bietet das bald auf Ultralangstrecken, wenn auch nur stundenweise.

Neun, zwölf oder noch mehr Stunden eingezwängt in einem engen Economy-Sitz verbringen zu müssen auf den immer länger werdenden Nonstop-Flügen ist für die meisten Passagiere eine Tortur. Wer wüsste das besser als Einheimische aus Down Under, also aus Australien und Neuseeland. Tyrannei der Distanz nennen das Aussies und Kiwis und alle, die die lange Anreise auf sich nehmen, um sie in ihren so reizvollen Heimatländern am südlichen Ende der Welt zu besuchen. Der Trend zu Nonstop-Flügen wird gerade nach der Pandemie immer größer, parallel zur Reichweite der neuesten Flugzeuge.

Qantas wird ab 2025 ihr lang geplantes „Projekt Sunrise“ umsetzen, Nonstop-Flüge unter anderem von Sydney nach London, fast 17.000 Kilometer mit einer Flugdauer, die schon mal an die 21 Stunden heranreichen kann. Eigentlich hatte die Airline mit dem Känguru am Heck angekündigt, in ihrer Spezialversion des Airbus A350 für diese Strecke im Unterdeck auch für Economy-Passagiere zubuchbare Betten anzubieten. Dann aber gab Qantas im Mai einen Vorgeschmack auf die künftige Kabinenausstattung – und da gab es außer weniger Sitzen und mehr Abstand auch in Economy nichts Besonderes – außer einer nicht näher spezifizierten „Wohlfühlzone“, um dort mit Gymnastikübungen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Das werden sich die Australier wohl noch mal überlegen müssen.

Träum schön - aber nur vier Stunden

Denn jetzt prescht Air New Zealand vor und verspricht, ab 2024 auf der neuen Nonstop-Route von Auckland nach New York (planmäßige Flugdauer 17 Stunden und 15 Minuten) tatsächlich fliegende Etagenbetten an Bord aufzustellen für Passagiere der Economy Class. Seitdem London nicht mehr angeflogen wird von der Gesellschaft, ist New York Umsteigeflughafen nach Europa, auch von deutschen Städten lässt sich dann mit nur einem Stopp am JFK Airport bis nach Neuseeland reisen. Die Kiwi-Airline mit dem am weitesten von allen anderen Zentren der Welt entfernten Heimatland ist bekannt für ihre Innovationen gerade im hinteren Teil der Kabine. Vor rund zehn Jahren brachte sie bereits die Skycouch an Bord – die Option aus drei jeweils speziell ausgerüsteten Economy-Sitzen eine große Liegefläche zu schaffen, indem man mit ausklappbaren Elementen den Zwischenraum zur Reihe davor auffüllt und so genug Platz zum Hinlegen etwa für einen Erwachsenen mit Kind zaubert. Zum zweieinhalbfachen Preis eines Economy-Sitzes ist das gerade für junge Familien oft ein attraktives Angebot. Die japanische ANA hat die „Himmelssofas“ in Lizenz erworben und bietet sie in ihren mit bunten Schildkröten dekorierten Airbus A380 zwischen Tokio und Hawaii.

Jetzt kommt „Skynest“. In der hinteren Economy-Kabine in der neuen Boeing 787-9-Langstreckenversion verzichtet man dafür auf zwei Dreierreihen an Economy-Mittelsitzen. An deren Stelle steht dann ein Container mit sechs Etagenbetten, jeweils links und rechts drei übereinander bis zur Kabinendecke. Jedes verfügt über einen Vorhang, eine Frischluftdüse und USB-Anschluss plus individueller Beleuchtung.

Solche oder ähnliche Etagenbetten sind an Bord von Passagierflugzeugen nicht neu oder ungewöhnlich – nur dienten sie bisher im Unterdeck oder oberhalb der Kabine ausschließlich den Besatzungen als Rückzugsort in ihren Arbeitspausen. „Das aber als Teil eines kommerziellen Angebots an Bord auch Fluggästen zu verkaufen ist extrem schwierig und eine große Herausforderung“, sagt Kerry Reeves, der Produktguru von Air New Zealand. Mit seinen Teams tüftelte er jahrelang hinter verschlossenen Türen in geheimen Hangars in Auckland an neuen Entwicklungen, lässt aus Pappe, Kunststoff und Draht Sitzmodelle bauen und testet sie ausgiebig.

Wenige Slots für viele Schläfer

Das „Skynest“ befand sich, verzögert durch Corona, fünf Jahre in der Entwicklung, insgesamt 2571 Stunden dauerte die Befragung von Experten und über 300 Kunden plus weitere Marktforschungen. Und ganz fertig sind sie immer noch nicht: „Die technischen Anforderungen von Ingenieuren und die Bestimmungen der Zulassungsbehörden unter einen Hut zu bekommen ist hart, daran arbeiten wir noch“, so Kerry Reeves.

Fest steht: Zu Start und Landung müssen alle Passagiere auf ihren gebuchten Sitzplätzen angeschnallt sein. Auf dem 17-Stunden-Flug von Auckland nach New York verbleiben also etwa 16 Stunden, um die Betten zu belegen. Jeder Fluggast in Economy und Premium Economy Class kann vorab bei Verfügbarkeit einen Vier-Stunden-Slot in einem Bett buchen, der Preis dafür ist noch unbekannt, soll aber überschaubar sein.

Theoretisch könnten also bei 16 Stunden Reiseflug 24 Glückliche eine Liegezeit ergattern, jeder kann nur einen Slot buchen – faktisch wird es vermutlich ein Glücksspiel, bei 175 bis 246 Economy-Sitzen an Bord insgesamt, je nach Kabinenvariante, ein Vier-Stunden-Bett zu ergattern. Für jede Nutzung wird selbstverständlich frisches Bettzeug aufgezogen. Und auch die Skycouch gibt es noch, plus für Betuchtere die Business-Class-Suiten – in denen kostet aber derzeit bereits die einfache Strecke New York–Auckland 7400 US-Dollar.

Mehr zum Thema 1/

So oder so ein Durchbruch, dem viele Nachahmer zu wünschen sind – denn der Wunsch nach Fliegen im Liegen ist ein klassenübergreifender Traum.