Zum Beispiel Condor-Flug DE2208 von Frankfurt nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Weniger als zehn Stunden dauert normalweise die Reise in das beliebte karibische Urlaubsziel. Am 18. Juni ging der Plan nicht auf, stattdessen wurde daraus eine lange Odyssee durch mehrere Länder mit am Ende 24 Stunden Verspätung bis zur Ankunft. Schuld waren nicht die üblichen Verdächtigen, weder Streiks beim Personal, Anweisungen der Fluglotsen, technische Pannen oder schlechtes Wetter. Schuld war eine Prügelei zwischen Passagieren während des Fluges, wie das Branchenportal Aerotelegraph berichtet. Und wie so oft in der Luftfahrt, wenn einmal der Wurm drin ist, kommt es danach faustdick, weil sich aus einer einzigen Ungereimtheit manchmal eine Kette negativer Verwicklungen ergibt. So auch hier: Obwohl alle Flugbesatzungsmitglieder in Deeskalation und viele auch in Selbstverteidigung geschult sind, ließ sich in der Kabine die Ruhe nicht wiederherstellen.

Der Pilot entschloss sich daher wie für einen solchen Fall vorgesehen zu einer Ausweichlandung, um die Hitzköpfe der Polizei zu übergeben. Dafür landete die Boeing 767 außerplanmäßig in Ponta Delgada auf den Azoren, was praktischerweise auf der Route lag. Allerdings kosteten die Vorgänge am Boden Zeit, bis dann ein Problem mit der Dienstzeit der Besatzung entstand. Der Weiterflug ans Ziel hätte die erlaubte maximale Arbeitszeit überschritten. Einfach eine Nacht für alle auf den Azoren einzulegen war nicht möglich, dafür fehlte es dort an den nötigen freien Hotelzimmern für Hunderte von Fluggästen. Deshalb hob die Maschine wieder ab und flog in die andere Richtung, nach Teneriffa. Hier wurden Passagiere und Besatzung untergebracht und verpflegt, bevor es am nächsten Abend endlich nach Punta Cana ging.