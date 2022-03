Zweiter Tauchgang am Kinasi Pass. Eine alpin anmutende Landschaft, weiße Felsen, von Korallen eingefasst. Aus einem Loch flüchtet eine Riesenmuräne und will kein Ende nehmen. Kann es sein, dass sie über drei Meter misst? Zackenbarsche, Doktorfische, Drücker und Barrakudas – alle sind hier größer als anderswo. Als wir zurück zur Lodge kommen, sitzen Walhai-Schnorchler an der Bar. Es war ein Bilderbuchtag, berichten sie, blauer Himmel, Sonne und eine Gruppe Walhaie, die um die Boote kreiste. Doch unser Neid hält sich in Grenzen, denn diesmal hatten alle Lodges ihre Boote rausgeschickt, und die meisten Gäste hatten inmitten eines Blasen schlagenden Rudels aus 50 Schnorchlern ständig die Flosse des Vordermanns an der Maske statt einen Hai vor der Linse.

„Julius Pintsch, Berlin 1893“ steht auf einer Messingplatte. Die Fahrt mit Amin, einem Guide der Lodge, zum „German Lighthouse“ an der Nordspitze der Insel dauert zwei Stunden. Oben hat man einen Blick über Mangrovenwälder bis zum Horizont. Eine Stunde später landen wir am Kanga Beach, einem von Kokospalmen gesäumten Strand. Die Fische garen eingeklemmt in Palmwedelstilen, die neben einem Holzfeuer im Sand stecken. Ein Streichholz, mehr braucht es nicht, um ein afrikanisches Barbecue der Extraklasse zu zelebrieren. Amin hat Brot, Salat und Gewürze dabei; den Rest besorgt die Natur.