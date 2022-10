Fotografie und Schwindel : Ägypten, so wie es der Sehnsucht am nächsten kam

Die Fotografie schwindelt. Das haben wir alle längst begriffen. Aber dass sie damit unser Bild der Welt bisweilen in solcher Weise prägt, dass selbst unsere Erinnerung verfälscht wird, müssen wir uns stets aufs Neue vor Augen führen. Passiert es an Ort und Stelle, kann das zum Faustschlag ins Gesicht werden. Beispielsweise in Gizeh. Wie Metastasen wuchern die Stadtteile, Siedlungen, Neubaugebiete und angrenzenden Gemeinden der zwanzig Millionen Einwohner Kairos in alle Richtungen und greifen so weit in die umgebende Einöde, dass es keiner aufwendig ausgerüsteten Expedition bedarf, um zu den Pyramiden zu gelangen. Vielmehr kann man von einer letzten Reihe von Gästehäusern und Apartmentblocks so gemütlich zu den Bauwerken schlendern, als lägen sie in deren Vorgarten. Und trotzdem wird unser Bild sie für immer in nahezu göttlicher Einsamkeit in der Unendlichkeit der Wüste verorten. Der Zeit enthoben und weit entfernt von allem, was mit der Wirklichkeit zu tun hat. Gewaltig, rätselhaft, Achtung gebietend. Mit sich selbst allein. Und sich selbst genug. So haben die ersten Fotografen sie gesehen und abgebildet. Und so haben es ihnen die folgenden Generationen nachgemacht, indem sie jede Spur der Moderne versuchten auszublenden. Wirklich erst sie?

„Ich folgte dem Ruf einer romantischen und perfekten Vergangenheit, die mich mehr interessierte als die unnatürliche und unruhige Gegenwart“, gestand der Fotograf Francis Frith, der in den Fünfzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts drei Reisen in den Orient unternommen hatte. Schon in der Antike waren die Pyramiden ein Reiseziel, beschrieben von Platon und Herodot. Die Pilger des Mittelalters zogen am Nil entlang. Und gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte die Europäer unter dem Schlachtruf „Retour d’Égypte“ regelrecht ein Ägypten-Fieber ergriffen, das sich bis in die Wohnkultur ausbreitete. Als Francis Frith seine Reisen plante, konnte er auf das „Handbook for Travels in Egypt“ von Sir Gardner Wilkinson zurückgreifen.

Er war nicht der erste Fotograf in Ägypten. Schon fünfzehn Jahre zuvor hatten Besucher dort mit Daguerreotypien experimentiert, August Salzmann hatte mit seinen Dokumentationen die Darstellungen früher, seltsam verzerrter Kupferstiche korrigiert, und Maxime Du Camp versammelte die Ausbeute seiner zweijährigen Reise gemeinsam mit Gustave Flaubert in dem prächtigen Band „Égypte, Nubie, Palestine et Syrie“ voller eingeklebter Fotografien. Aber Francis Frith entwickelte daraus ein Geschäftsmodell. Ihm war kein Aufwand zu groß, um trotz kompliziertester Technik Glasplatten im riesigen Format zu belichten und unmittelbar zu entwickeln. Auf einem Boot oder dem Rücken von Kamelen transportierte er das Material samt einem zusammenfaltbaren Dunkelkammerzelt fünfzehnhundert Kilometer durch die Wüste. Dort, wo es sich anbot, nutzte er Grabkammern als sein Labor, musste sie allerdings mit Fledermäusen teilen.

Sein Fotoband über den Orient wurde mit zweitausend Exemplaren zum Bestseller, und die dafür nötige Produktion der hundertvierzigtausend Abzüge legte den Grundstock für ein Unternehmen, von dem aus er bald die ganze Welt mit seinen Fotografien belieferte. Dank eigener Reisen und angestellter Fotografen hatte er Motive aus allen Kontinenten auf Lager. Er wurde zum größten Bilderfabrikanten des Globus. Seine Abzüge kaufte man damals wie man heute Ansichtskarten von Sehenswürdigkeiten kauft. Und wie diese dienten sie einer Erinnerung an erhabene Gefühle oder heitere Momente. Deshalb die Perspektiven, die der Sehnsucht am nächsten kommen. Und kein Blick auf die Wirklichkeit.