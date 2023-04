„Hunderttorig ist es“ heißt es in Homers „Ilias“ über das ägyptische Theben. Blick über den heiligen See von Karnak zum achten und neunten Pylon Bild: Mattes René /Hemis/Laif

Sonne, Ente, Binse, Biene – tief und sauber sind die Hieroglyphen in den Sandstein eingemeißelt, darunter zwei gelbe Ovale und darin weitere Schriftzeichen. „Ramesisu meri Amun. User-maat-Re setep-en-Re“ liest uns Moslem Aly vor, und die Stimmung im großen Säulensaal von Karnak wird noch eine Spur feierlicher. „Ramses, geliebt von Amun. Stark ist die Ordnung des Re, Erwählter des Re“.

Die Namen Pharao Ramses II. prangen hier überall. In zahlloser Wiederholung zieren sie Deckplatten, Architrave und natürlich die 134 Säulen. Mehr als 24 Meter hoch sind sie in den Mittelschiffen, erklärt Aly, während wir zwischen ihnen wandeln wie durch einen Wald gedrechselter Mammutbäume. Es ist hell, was die Baumeister Ramses II. und seines Vaters Sethos I. vor mehr als 3200 Jahren allerdings so nicht vorgesehen hatten. Tageslicht fiel seinerzeit nur durch die steinernen Gitter an der Seite, doch da das Dach heute fehlt, wölbt sich nun der Morgenhimmel über die Texte und die ebenfalls farbig ausgemalten figürlichen Reliefs dazwischen. Sie stellen den König dar, wie er den Göttern Ägyptens huldigt, allen voran Amun, dem Herrn dieses Tempels und Reichsgott der letzten großen Blüte des alten Ägyptens. „Der Fußboden hier soll aus Silber gewesen sein“, sagt unser Führer.