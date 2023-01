Lebende Langusten räkeln sich in Becken, ganze in Salzkruste gegarte Fische, sogenannte Pla Pao, hängen zum Verkauf, dazwischen werden Tintenfische gegrillt. Durchsichtige Tüten mit portionierten Zutaten für Tom-Jued- oder Tom-Kha-Kai-Suppen stehen davor. Einige junge Leute sitzen an Tischen und essen, eine Frau singt auf einer kleinen Bühne, die Tanzfläche bleibt leer. Im Gang mit Blick auf den Fluss ist noch Platz an einem der Bambustische, an denen große blaue Müllsäcke befestigt sind. Es gibt Hor Mok Pla, eine Art thailändische Tamales: In Bananenblättern gegarte Kokoscurrypaste und Meeresfrüchte zur Wahl; die Entscheidung fällt auf Krebs, dazu ein gekochtes Ei mit frischem Thai-Basilikum. Die Pastete ist zart wie Eierstich, der Krebs leicht süß, der Reis fängt die Schärfe auf. Ein paar Stände weiter gibt es Suppen; eine Kanom Jeen Sao Nam, ein typisches Gericht aus dem Süden des Landes, das nicht überall in Bangkok zu bekommen ist. Sie besteht aus feinen Reisnudeln, Ananas, Ingwer, Chili, getrockneten kleinen Krabben und Kokosmilch. Eine kühle Suppe, die einem sofort die Hitze nimmt.



Öffnungszeiten Khlong Lat Mayom Floating Market: wochenends, 8 bis 17 Uhr, 15 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170