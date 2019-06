Nach Nahles-Rücktritt : SPD öffnet sich für Linksbündnis

Die SPD denkt über Alternativen zur großen Koalition nach. Der stellvertretende Vorsitzende Ralf Stegner sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, eine Koalition mit Grünen und Linkspartei sei „natürlich“ für die SPD die „strategische Alternative diesseits der Union“. Zeil sei es, „wieder die stärkste Kraft diesseits von CDU und CSU zu werden.“ Auch der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert und der Chef der „Parlamentarischen Linken“, Matthias Miersch, haben sich schon so geäußert.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Über die Weiterführung der Großen Koalition wird auf dem Parteitag der SPD diskutiert werden. Der kommissarische Parteivorsitzende Thorsten-Schäfer Gümbel sagte: „Dass wir auf dem Bundesparteitag über die Halbzeitbilanz reden, ist aus meiner Sicht völlig klar. Das gehört auch auf den Bundesparteitag.“ Allerdings werde nicht nur in der SPD über diese Frage nachgedacht, sondern auch in der CDU. Er nehme zur Kenntnis, „dass Teile der Union die Koalition infrage stellen und uns die Verantwortung in die Schuhe zu schieben“, so Schäfer-Gümbel.

Er sprach sich dagegen aus, den Parteitag vorzuziehen. „Es kann klug sein, den Dezembertermin für den Parteitag beizubehalten“, sagte Schäfer-Gümbel.. „Wenn man Beteiligung ernstnimmt, sollte man die Übergangsphase nutzen, um die unterschiedlichen Fragen zu klären.“ Gemeinsam mit den Ko-Vorsitzenden Malu Dreyer und Manuela Schwesig wird er bis zum 24. Juni Verfahrensvorschläge für die Wahl der Parteispitze erarbeiten. „Vorstellbar ist alles Mögliche: Regionalkonferenzen, Mitgliederentscheid, Vorwahlen“, sagte Schäfer-Gümbel. „Es gibt im Moment kein Denkverbot.“

Die bayerische Landesvorsitzende Natascha Kohnen schlug vor, wie in Bayern die Basis zu befragen. „Ich kann mir ein Mitgliedervotum gut vorstellen“, sagte sie. Dort hatten die Mitglieder über insgesamt sechs Kandidaten abgestimmt. Für den Fall, dass keiner eine Mehrheit gewonnen hätte, wäre eine Stichwahl auf einem Parteitag vorgesehen gewesen. „Das ist ein echt gutes Verfahren, das auch funktioniert“, so Kohnen.

Andere in der Partei, etwa der Chef des „Seeheimer Kreises“ Johannes Kahrs, sind für eine Vorwahl, an der auch Nichtmitglieder teilnehmen könnten. „Ich fände es gut, wenn Menschen, die sich als Sympathisanten der SPD sehen, an dieser Wahl teilnehmen könnten, auch wenn sie nicht Parteimitglieder sind“, sagte Kahrs der F.A.S.. Das gebe es schließlich auch in Amerika und Frankreich. Um die Ernsthaftigkeit der Nichtmitglieder zu prüfen, „könnte man einen Obulus von ihnen nehmen. Eine Summe von zwei bis fünf Euro, die auch dazu beiträgt, die Kosten zu decken“, sagte Kahrs.

Eine möglichst breite Basisbeteiligung ist vor allem bei Fürsprechern der große Koalition beliebt. Sie glauben, dass die einfachen Mitglieder eher als die Delegierten auf einem Parteitag jemanden wählen würden, der das Bündnis fortsetzen will. Als Beleg wird angeführt, dass bei der Mitgliederbefragung Anfang 2018 66 Prozent für die große Koalition gestimmt hätten. Beim anschließenden Parteitag seien dieser Vorgabe aber nur 56 Prozent der Delegierten gefolgt.