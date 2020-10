Zu Gucci und in die Staatsoper : Der gute Ruf eines F.A.Z.-Redakteurs

Um kostenlos an teuren Events teilnehmen zu können, soll sich ein Mann als Redakteur ausgegeben haben. Für die F.A.Z. ist es nicht die erste Begegnung mit ihm. Der Prozess hat am Montag mit einer überraschenden Wendung geendet.

Es ist der dritte Verhandlungstag, die Uhr geht gegen halb fünf. Seit der Mittagszeit sitzen am Amtsgericht fünf Verfahrensbeteiligte in Saal 4 und hören sich an, wie der Mann auf der Anklagebank dabei scheitert, eine gute Figur zu machen. Es ist eisig kalt, weil zum Schutz vor Corona seit vier Stunden die Fenster offen stehen. Immer wieder rutscht dem 61 Jahre alten Angeklagten die Maske von der Nase, wenn er auf Zeugen einredet oder ihre Einlassungen mit „unfassbar“ kommentiert. Dem Richter und der Staatsanwältin ist anzusehen, dass es ihnen längst reicht, und auch der Verteidiger schaut aus, als habe er bessere Tage erlebt.

Da rafft sich der Rechtsanwalt nochmal auf und geht mit seinem Mandanten vor die Tür, um einen Beweisantrag zu besprechen. Minute um Minute vergeht. Was dann kommt, hätte keiner erwartet: „Was halten Sie davon, wenn wir den Einspruch gegen den Strafbefehl zurücknehmen würden?“ Die Staatsanwältin kann erst nicht glauben, was sie hört. Aus dem Nichts will der Angeklagte plötzlich akzeptieren, was seit Mai 2019 auf dem Tisch lag? Immerhin ist das der dritte Tag, und wieder hat sie sich angehört, wie der Angeklagte seine Unschuld beteuerte und sich dabei derart aufführte, dass der Vorsitzende ihn Mal um Mal zurechtweisen musste. Allein an diesem Tag hat sie noch vier neue Zeugen befragt, darunter einen plötzlich aufgetauchten Bekannten des Angeklagten, der am liebsten nur von „schicken Mädels“, „Diskotheken“ und anderen Typen erzählt hätte, die auch mal „eine abbekommen“ haben.

Doch am Ende stimmt die Staatsanwältin zu: Der Angeklagte akzeptiert den Strafbefehl von zehn Monaten auf Bewährung und die Sache ist abgehakt.

„Felix Krull von Hamburg“

Die Kuriosität des Abschlusses passt zu dem Fall: Der Mann war angeklagt, weil er sich als F.A.Z.-Redakteur ausgegeben haben soll, um kostenlos auf edle Veranstaltungen gehen zu können. Vom Rolling Stones-Konzert über ein Gucci-Event bis zu einer Premiere an der Berliner Staatsoper war einiges dabei. Zehn Einzeltaten warf die Staatsanwaltschaft ihm vor. All das bestritt der Angeklagte, sah sich als Opfer eines schmierigen Typen aus dem Berliner Nachtleben, der sich in Wahrheit selbst bereichern wollte und ihn, den Angeklagten, als Sündenbock missbrauchte. „Man versucht mich hier in diese Sache reinzuziehen“, sagt er am Montag bei Gericht. Tatsächlich war manches an der Beweislage verwirrend. Allein die Zahl der Mailadressen und Telefonnummern, die der Angeklagte verwendet haben soll, warf Fragen auf. Andererseits gab es eine PR-Managerin, die sich erinnert, wie der Angeklagte sich ihr mit seinem Namen vorstellte und angab, Tickets für den F.A.Z.-Redakteur und dessen Fotografen abholen zu wollen – kurz nachdem sie einen seltsamen Anruf erhalten hatte, dass der Redakteur noch unterwegs sei. Und das ist nicht das einzige Indiz.

Denn der Angeklagte hat in der Vergangenheit schon einmal den Namen eines Redakteurs und den guten Ruf der F.A.Z. missbraucht. 2010 unterzeichnete er eine Unterlassungserklärung, die sich auf einen Kollegen des jetzt betroffenen Redakteurs bezog. Damals ging es um eine Party in Hamburg, ein Dinner mit Starköchen in Salzburg und die Eröffnung eines Modegeschäfts. Als er das Dokument mit seiner Adresse und seiner Unterschrift am Montag bei Gericht vorgelegt bekommt, gibt sich der Angeklagte ratlos. „Ich kann mich nicht erinnern“, sagt er. „Aber das ist ein Knaller, das Ding, das muss ich auch sagen.“ Dass seine Erinnerungslücke aus Sicht der Staatsanwaltschaft völlig unglaubwürdig ist, interessiert ihn wenig. Wenn das Dokument für irgendetwas spricht, findet er, dann doch für seine Unschuld in diesem Fall. „Da wäre ich doch nicht so blöd gewesen, das nochmal zu machen.“

Auf der Liste seiner Verurteilungen wegen Betrugs steht nun eine neue, die vierte. Es ist eine ohne Geständnis: „Ich habe den Rat meines Anwalts angenommen“, sagt der Mann bloß, als der Richter nach seiner Zustimmung fragt. Ob der Spuk damit ein Ende hat? In der Hamburger Gesellschaft würde man wohl raten, die Ohren gespitzt zu halten. Auf den Partys der Promis und Sternchen war der Angeklagte früher jahrelang ein nicht besonders gern gesehener Gast, der es offenbar zu seiner Spezialität gemacht hatte, sich ohne Einladung einzuschleichen.

Die Hausverbots-Drohungen verschiedener Gastgeber schafften es bis in die Presse. Als selbst ernannter „Felix Krull von Hamburg“ erlangte der Angeklagte so einige Berühmtheit. Vielleicht ist es ja nur ein komischer Zufall, dass das an einen unvollendeten Roman von Thomas Mann erinnert: „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull: Der Memoiren erster Teil.“