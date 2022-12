Emeritierter Papst : Vatikan: Zustand Benedikts „ernst, aber stabil“

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. am 22. Juni 2020 in München mit seinem Privatsekretär Georg Gänswein (links) Bild: dpa

Benedikt XVI. geht es nach Auskunft des Vatikans den Umständen entsprechend gut. „Der emeritierte Papst konnte sich letzte Nacht gut erholen, er ist absolut klar und wach, und heute ist sein Zustand zwar weiterhin ernst, aber stabil“, teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Donnerstag mit. Papst Franziskus lade die Gläubigen aber weiterhin ein, für den 95 Jahre alten Deutschen zu beten „in diesen schweren Stunden“, wie es hieß.

Der Vatikan plant am Freitag in der römischen Lateranbasilika einen Gottesdienst für den schwerkranken emeritierten Papst. Geleitet wird die Messe um 17.30 Uhr von Guerino Di Tora, emeritierter Weihbischof in Rom und Erzpriester der Basilika, wie der Vatikan mitteilte. Der amtierende Papst Franziskus wird nicht anwesend sein.

Weltweit beten Menschen für Benedikt XVI.

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. ist schwer erkrankt. In den vergangenen Tagen hat sich der Gesundheitszustand des 95 Jahre alten Mannes nach Vatikanangaben deutlich verschlechtert. Italienische Medien berichteten über eine sich schon seit Tagen verschlechternde Gesundheit – von starken Atemproblemen bis zu einem geschwächten Herzen.

Am Donnerstagmorgen meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa, der Zustand des emeritierten Papstes habe sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Sie berief sich dabei auf Quellen, die in Kontakt mit Personen im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten seien, wo der emeritierte Papst seit seinem Rücktritt im Jahr 2013 relativ abgeschieden lebt. Der Vatikan bestätigte diese Details bislang nicht.

In ein Krankenhaus wolle Benedikt XVI. nicht gebracht werden, berichteten mehrere Medien; dafür spricht auch, dass Papst Franziskus ihn am Mittwoch in seiner Wohnung im Kloster Mater Ecclesiae besuchte. Zuvor hatte Franziskus zum Gebet für den emeritierten Papst aufgerufen. Weltweit folgen Katholiken dem Aufruf. Bistümer und Bischofskonferenzen etwa in Deutschland, den USA, Polen und Frankreich bitten über Soziale Netzwerke um Beistand für den 95 Jahre alten Benedikt.

Der gebürtige Bayer, der vor seiner Wahl zum Papst Joseph Ratzinger hieß, lebt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden im Kloster Mater Ecclesiae. Zuletzt hieß es seit Monaten, dass Benedikt körperlich schwach sei und kaum noch sprechen könne. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmäßigen Abständen empfing Benedikt, der von seinem langjährigen Wegbegleiter Georg Gänswein sowie Ordensschwestern betreut wird, auch noch Besuch.

Benedikt XVI. war 2005 zum Papst gewählt worden – der erste Deutsche an der Spitze des Vatikans seit Tausend Jahren. Zuvor war er 25 Jahre lang einflussreicher Chef der Glaubenskongregration, der wichtigsten Behörde des Kirchenstaates mit dem Schwerpunkt Glaubenslehre. Er galt in dieser Funktion als kompromissloser Vertreter des konservativen Flügels im Vatikan. So disziplinierte er Anhänger der Befreiungstheologie in Lateinamerika und erwarb sich dadurch den Ruf als „Gottes Rottweiler“.

Der frühere Erzbischof von München und Freising kam 2022 durch einen deutschen Medienbericht unter Druck, in vier Fällen von Kindesmissbrauch durch Kirchenangehörige zwischen 1977 und 1982 keine angemessenen Maßnahmen ergriffen zu haben. In einem emotionalem, persönlich gehaltenen Brief äußerte er daraufhin, Fehler seien gemacht worden und er bitte um Vergebung.