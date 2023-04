In Berlin-Mitte betreibt Nordkorea eine Botschaft. In letzter Zeit ist es um die Diplomaten still geworden. Innen ist die Herrscherfamilie omnipräsent.

Wer Nordkorea besuchen möchte, braucht bloß an einem Tor in Berlin-Mitte zu klingeln. „Please wait“, sagt dann eine Frau aus der Sprechanlage. Ein paar Sekunden vergehen, ehe das Tor mit einem Summen aufgleitet. Und dann betritt man 8160 Quadratmeter Diktatur. So groß ist das Gelände zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße, auf dem das Regime von Diktator Kim Jong-un seine Botschaft in Deutschland betreibt. Um die Ecke liegen ein Nike-Store, Starbucks, Dönerläden. Hinter dem Metallzaun, der die Passanten überragt, ist die Herrscherfamilie omnipräsent.

Über vermooste Waschbetonplatten läuft man auf den Eingang zu. An der grauen Hauswand prangt in Gold das Wappen des autokratischen Staats, darunter Buchsbäumchen in grünen Plastikübertöpfen. Ein Fotograf darf mitkommen, soll aber keine Fotos machen. Er hat dann auch fast keine gemacht.