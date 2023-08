Also sprach der Kanzler: „Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt (...) Darum geht es, und das ist ja wohl erreichbar für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa (...) Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.“

Für seine Zeitenwende-Rede nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine bekam Scholz stehenden Applaus, und auch die Verbündeten zollten ihm Respekt für die Kursänderung in der deutschen Verteidigungs- politik. Doch anderthalb Jahre danach zeigt sich immer deutlicher: Die Bundesregierung und die sie tragende Ampelkoalition halten den neuen Kurs nicht.

So fördert man den Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands

Des Kanzlers am 27. Februar 2022 versprochenes „von nun an“ trifft erst von 2024 an zu, und dann nach Lage der Dinge nicht für lange. Wenn der mit Sonderschulden finanzierte Sonderhaushalt in drei Jahren aufgebraucht ist, müsste der Verteidigungshaushalt massiv erhöht werden, um auf die zwei Prozent zu kommen, „mit denen wir bei unseren Freunden und Alliierten im Wort stehen“, wie Scholz damals ebenfalls sagte.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen solchen Aufwuchs jedoch nicht vor. Statt das Budget zu erhöhen, übt die Regierung sich in kreativer Buchführung. Das klare Zwei-Prozent-Ziel wurde aus dem Haushaltsentwurf gestrichen. Nun ist nur noch vom „mehrjährigen Durchschnitt“ die Rede.So kommt Deutschland nicht zu der Bundeswehr, die der Kanzler versprochen hat und die es dringend braucht. So fördert man nur den Zweifel an der Entschlossenheit und Zuverlässigkeit Berlins, bei den Verbündeten wie bei Putin.

Mehr zum Thema 1/

Hundert Milliarden, das klang tatsächlich nach einer Zeitenwende. Die SPD machte die Ertüchtigung der Bundeswehr auf Pump (und, wie man jetzt sieht, nur auf Zeit) mit, weil auf allen anderen Politikfeldern alles beim Alten bleiben konnte. Nun aber müsste der Kanzler zeigen, dass sein Wort etwas gilt – und er nicht nur ein Strohfeuer angekündigt hat.