Von wegen Apokalypse : Zehn düstere Prognosen, die sich nicht bewahrheitet haben

Die Ukraine wird binnen Tagen fallen

Als Russland am 24. Februar die Ukraine überfiel, rechnete kaum jemand damit, dass sie sich erfolgreich wehren würde. In Talkshows prophezeiten Politikwissenschaftler und Militärs einen schnellem Fall Kiews. „Für den Westen ist die Ukraine verloren“, kommentierte der Politologe Johannes Varwick. Und General Erich Vad, langjähriger Berater von Angela Merkel und gefragter Experte im deutschen Fernsehen, verkündete: „Ich denke mal, es ist nur eine Frage von Tagen oder ein paar Stunden, bis die Sache militärisch erledigt ist.“

Die Bundesregierung schien ebenso wenig damit zu rechnen, dass die Ukraine der russischen Übermacht standhalten könnte. Wohl auch deshalb zögerte sie, Waffen nach Kiew zu schicken. Doch die Ukrainer belehrten die Welt eines Besseren. Präsident Wolodymyr Selenskyj blieb in der Hauptstadt und wandte sich in täglichen Videobotschaften voller Mut und Entschlossenheit an sein Volk. Seit zehn Monaten trotzen die Ukrainerinnen und Ukrainer nun den Raketen. Tag für Tag kämpfen ukrainische Soldaten an der Front und drängen die russischen Truppen zurück. Kiew wurde nie erobert, und sogar Cherson ist wieder frei.